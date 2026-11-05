Проданов: Няма план за промяна на пенсионния модел

В бюджета, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, няма планове за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия. Това заяви председателят на Бюджетната комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ пред Нова тв.
„Точно по тази причина то не присъства в бюджетния план, който беше изпратен в Брюксел за одобрение на 15 октомври. Не присъства никъде в официалната кореспонденция между нас и Европейската комисия“, каза Проданов.
По думите му след изпращането на бюджетния план са разменени няколко писма между българските власти и Европейската комисия, като последното е от 2 ноември и е подписано от министър Донев. Комисията трябва да одобри общите параметри на документа. Европейската комисия посочва, че държавите от еврозоната представят проектобюджетите си до 15 октомври, след което се изготвя оценка на съответствието им с европейските фискални правила.
Проданов коментира, че на експертно ниво в отделните министерства могат да бъдат разглеждани различни идеи, но това не означава, че те са приети като правителствена политика.„Работата на експерта във всяко едно министерство е да предлага всякакви идеи. На експертно ниво да се проиграват всякакви сценарии и те да бъдат предлагани на политическото ръководство, което, ако ги припознае, те стават реалност“, заяви той.
Според председателя на бюджетната комисия опозицията е можела да изчака официалното представяне на бюджета, за да провери дали в него действително има подобни намерения. Той определи разпространените твърдения като опит за отклоняване на вниманието от изборните резултати и одита на Сметната палата.
В разговора Проданов заяви, че одитът на Сметната палата не е получил достатъчно обществено внимание заради спора около пенсионния модел. По думите му проверката показва, че държавните финанси са били управлявани без достатъчна отговорност през последните шест години, а част от решенията са били мотивирани от краткосрочни предизборни цели.
Той посочи увеличаването на възнагражденията като пример за решения, които не са били обезпечени с устойчив ресурс.„Те са нараснали с над два пъти за този период, а данъчните приходи са изоставали с 25 процентни пункта под това“, каза Проданов.
Председателят на комисията заяви още, че служебните правителства на Румен Радев не са изготвяли самостоятелни бюджети, а са изпълнявали вече приети финансови рамки. Като изключение той посочи актуализацията на бюджета през 2021 г., направена от тогавашния служебен финансов министър Асен Василев.
Проданов посочи като друг проблем разминаването между първоначалните стойности на договори и окончателно платените суми. По думите му има десетки подобни случаи, включително договор за текущ ремонт и поддръжка на пътна инфраструктура, чиято стойност е нараснала повече от 20 пъти.
Той заяви, че са задържани сертификати за извършена дейност за 1,2 млрд. лева, както и неодобрени индексации за около 300 млн. лева. Според него става дума за дейности, извършени през 2025 г. и предходните години.
Сметната палата съобщи отделно, че за периода от 2020 г. до 30 юни 2026 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договори за 18 млрд. лева при бюджет от 11 млрд. лева. По данни на одитната институция поетите ангажименти надвишават наличното финансиране с 6,8 млрд. лева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хай променяйте го вече
Коментиран от #13
09:52 05.11.2026
2 АГАТ а Кристи
Коментиран от #7, #9, #16, #36
09:53 05.11.2026
3 гост
Коментиран от #37
09:53 05.11.2026
4 Хихи!
Вървят министрите му и мажат.
09:54 05.11.2026
5 Митка Гръбчева
10:00 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Като дойдеш на мяра- тогава ще хванеш вяра!
Вече 26 години някой Ви прибира парите без дори да разбирате ❗
10:07 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Митка Гръбчева
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Същото беше и сагата с подарената ракия.То пък беше върха на управленски мазохизъм.Но така е когато всички около Радев са положили клетва на вярност към БКП и ЧЛ-1-ви от Живковата Конституция.Народа казва-вълка козината си мени,но нрава не.
10:08 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ПАК ЛЪЖАТ
ВРЯВА
ТИХО МЪЛКОМ
ЩЯХА ДА ОТКРАДНАТ ОТ ПЕНСИИТЕ
ТИЯ.
ПРОГРЕСИВНА КРАЖБА
10:09 05.11.2026
12 То това е лошата новина
10:09 05.11.2026
13 Частните фондове
До коментар #1 от "Хай променяйте го вече":ограбват пенсионерите..
Парите във втория стълб се стопиха от инфлацията..
Коментиран от #18
10:10 05.11.2026
14 Когато Си Имаш Работа С Ка + пу !
Се Получава Това !
Което !
Става !
В България !
10:10 05.11.2026
15 А къде се покриха
Къде са Пепи и Цомчо?
10:11 05.11.2026
16 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":А ти сФщаш ли, че някой, без да знаеш кой, може да отиде в казино и да залага с твоите пари за УЖ втора пенсия ❗❓
И да знаеш, че
ако спечели, ще ти върне твоите пари,
а ще прибере печалбата,
ако загуби- ще е загубил твоите пари 😉
Коментиран от #19, #20, #25
10:13 05.11.2026
17 Перо
Коментиран от #22, #23
10:13 05.11.2026
18 Комунисти, комсомолци, пионери...
До коментар #13 от "Частните фондове":Лъжа
Вторият фонд беше ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. С идеята да го краднат някой ден, ако натрупа добри инвестиции. Той натрупа и времето дойде. Пенсионните фондове всяка година плащат лихви на вложителите, които "трябва" (любима Радева думичка) да бъдат прелапкани за партийна реклама
Не беше задължителен третият стълб.
За разлика от лакърдиите ти, документите и фактите са публично достояние.
10:24 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АГАТ а Кристи
До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":На комуняги - без отговор !!!
От 1944г до и включително днес - безчинствата !!!
10:26 05.11.2026
21 Пенсионер
10:27 05.11.2026
22 европейца
До коментар #17 от "Перо":И виждаш ли смислено поведение в шайката на фатмака?
10:27 05.11.2026
23 Лоша работа
До коментар #17 от "Перо":Там се вижда, че лошите решения за последните пет години, за които квичат новите министри, са вземани от Радевите служебници.
Не чухме какво казва одита за най-грабителската далавера Боташ.
10:27 05.11.2026
24 Типично по
10:29 05.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 нннн
Кога ще премахнете плоския данък?
Стягате колана на мършавите, а оядените дебелеят.
10:33 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бай Иван
10:38 05.11.2026
29 Анонимен
10:40 05.11.2026
30 Превърнахте България !
Електронно Правителство !
Щели Да Правят !
ПАРТЕНКИТЕ !
В ЗАТВОРА !
10:42 05.11.2026
31 Анонимен
10:48 05.11.2026
32 Българи!
10:50 05.11.2026
33 Иван
10:51 05.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кой какъв е
Коментиран от #38
11:03 05.11.2026
36 СЗО
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":План няма. Има идея. ...засега.
11:07 05.11.2026
37 Ха ХаХа
До коментар #3 от "гост":И какво като са написали писмо и има отговор
Нормално е това но за отпадналите е факт все едно са променили осигуряването
11:09 05.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.