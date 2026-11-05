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Проданов: Няма план за промяна на пенсионния модел
  Тема: Икономика

Проданов: Няма план за промяна на пенсионния модел

5 Ноември, 2026 09:50 914 38

  • константин проданов-
  • пенсионен модел-
  • държавен бюджет-
  • европейска комисия-
  • сметна палата

Председателят на Бюджетната комисия заяви, че в изпратения до Брюксел бюджет не е заложено пренасочване на вноски от втория към първия стълб

Проданов: Няма план за промяна на пенсионния модел - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В бюджета, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, няма планове за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия. Това заяви председателят на Бюджетната комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ пред Нова тв.

„Точно по тази причина то не присъства в бюджетния план, който беше изпратен в Брюксел за одобрение на 15 октомври. Не присъства никъде в официалната кореспонденция между нас и Европейската комисия“, каза Проданов.

По думите му след изпращането на бюджетния план са разменени няколко писма между българските власти и Европейската комисия, като последното е от 2 ноември и е подписано от министър Донев. Комисията трябва да одобри общите параметри на документа. Европейската комисия посочва, че държавите от еврозоната представят проектобюджетите си до 15 октомври, след което се изготвя оценка на съответствието им с европейските фискални правила.

Проданов коментира, че на експертно ниво в отделните министерства могат да бъдат разглеждани различни идеи, но това не означава, че те са приети като правителствена политика.

„Работата на експерта във всяко едно министерство е да предлага всякакви идеи. На експертно ниво да се проиграват всякакви сценарии и те да бъдат предлагани на политическото ръководство, което, ако ги припознае, те стават реалност“, заяви той.

Според председателя на бюджетната комисия опозицията е можела да изчака официалното представяне на бюджета, за да провери дали в него действително има подобни намерения. Той определи разпространените твърдения като опит за отклоняване на вниманието от изборните резултати и одита на Сметната палата.

В разговора Проданов заяви, че одитът на Сметната палата не е получил достатъчно обществено внимание заради спора около пенсионния модел. По думите му проверката показва, че държавните финанси са били управлявани без достатъчна отговорност през последните шест години, а част от решенията са били мотивирани от краткосрочни предизборни цели.

Той посочи увеличаването на възнагражденията като пример за решения, които не са били обезпечени с устойчив ресурс.

„Те са нараснали с над два пъти за този период, а данъчните приходи са изоставали с 25 процентни пункта под това“, каза Проданов.

Председателят на комисията заяви още, че служебните правителства на Румен Радев не са изготвяли самостоятелни бюджети, а са изпълнявали вече приети финансови рамки. Като изключение той посочи актуализацията на бюджета през 2021 г., направена от тогавашния служебен финансов министър Асен Василев.

Проданов посочи като друг проблем разминаването между първоначалните стойности на договори и окончателно платените суми. По думите му има десетки подобни случаи, включително договор за текущ ремонт и поддръжка на пътна инфраструктура, чиято стойност е нараснала повече от 20 пъти.

Той заяви, че са задържани сертификати за извършена дейност за 1,2 млрд. лева, както и неодобрени индексации за около 300 млн. лева. Според него става дума за дейности, извършени през 2025 г. и предходните години.

Сметната палата съобщи отделно, че за периода от 2020 г. до 30 юни 2026 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договори за 18 млрд. лева при бюджет от 11 млрд. лева. По данни на одитната институция поетите ангажименти надвишават наличното финансиране с 6,8 млрд. лева.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хай променяйте го вече

    13 8 Отговор
    Парите ви трябват. То я стигнем до пенсия я не.

    Коментиран от #13

    09:52 05.11.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    30 4 Отговор
    Е, вече "няма".... Като ви свиха сърмите... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #7, #9, #16, #36

    09:53 05.11.2026

  • 3 гост

    24 4 Отговор
    нама план, ама нйакой да седне и да пише писмо то ЕК ей така щото няма какво да прави не се връзва. явно всички управляващи като дойдат на валст и си мислят че избирателите са малоумни

    Коментиран от #37

    09:53 05.11.2026

  • 4 Хихи!

    26 4 Отговор
    Върви Радев и лъже.
    Вървят министрите му и мажат.

    09:54 05.11.2026

  • 5 Митка Гръбчева

    18 3 Отговор
    Добре бе др.Първанов,защо тогава като няма план цялото обшество жужи като кошер?Ако е така защо е тема №1 на всички медии?

    10:00 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Като дойдеш на мяра- тогава ще хванеш вяра!
    Вече 26 години някой Ви прибира парите без дори да разбирате ❗

    10:07 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Митка Гръбчева

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Същото беше и сагата с подарената ракия.То пък беше върха на управленски мазохизъм.Но така е когато всички около Радев са положили клетва на вярност към БКП и ЧЛ-1-ви от Живковата Конституция.Народа казва-вълка козината си мени,но нрава не.

    10:08 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПАК ЛЪЖАТ

    17 2 Отговор
    АКО НЕ БЕШЕ СЕ ВДИГНАЛА
    ВРЯВА

    ТИХО МЪЛКОМ
    ЩЯХА ДА ОТКРАДНАТ ОТ ПЕНСИИТЕ
    ТИЯ.

    ПРОГРЕСИВНА КРАЖБА

    10:09 05.11.2026

  • 12 То това е лошата новина

    8 2 Отговор
    Пари в този модел няма от много време насам и той се субсидира от бюджета, а пари досега имаше в бюджета от взимане на нови заеми, което не може да продължи т.е. моделът трябва да се промени!

    10:09 05.11.2026

  • 13 Частните фондове

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хай променяйте го вече":

    ограбват пенсионерите..
    Парите във втория стълб се стопиха от инфлацията..

    Коментиран от #18

    10:10 05.11.2026

  • 14 Когато Си Имаш Работа С Ка + пу !

    7 0 Отговор
    ти !

    Се Получава Това !

    Което !

    Става !

    В България !

    10:10 05.11.2026

  • 15 А къде се покриха

    8 1 Отговор
    шаферките на новата булка Коци?
    Къде са Пепи и Цомчо?

    10:11 05.11.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    А ти сФщаш ли, че някой, без да знаеш кой, може да отиде в казино и да залага с твоите пари за УЖ втора пенсия ❗❓
    И да знаеш, че
    ако спечели, ще ти върне твоите пари,
    а ще прибере печалбата,
    ако загуби- ще е загубил твоите пари 😉

    Коментиран от #19, #20, #25

    10:13 05.11.2026

  • 17 Перо

    3 2 Отговор
    Одитът на Сметната палата е като Счетоводството на фирма - осветява изминал период. Всеки мениджър, който е пренебрегвал "неприятните" данни от Счетоводството впоследствие е съжалявал.

    Коментиран от #22, #23

    10:13 05.11.2026

  • 18 Комунисти, комсомолци, пионери...

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Частните фондове":

    Лъжа
    Вторият фонд беше ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. С идеята да го краднат някой ден, ако натрупа добри инвестиции. Той натрупа и времето дойде. Пенсионните фондове всяка година плащат лихви на вложителите, които "трябва" (любима Радева думичка) да бъдат прелапкани за партийна реклама

    Не беше задължителен третият стълб.
    За разлика от лакърдиите ти, документите и фактите са публично достояние.

    10:24 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":

    На комуняги - без отговор !!!
    От 1944г до и включително днес - безчинствата !!!

    10:26 05.11.2026

  • 21 Пенсионер

    8 4 Отговор
    Освен лъжливи и крадливи. Комунисти!!Искат да вкарат парите в общия кюп и да ги откраднат!

    10:27 05.11.2026

  • 22 европейца

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Перо":

    И виждаш ли смислено поведение в шайката на фатмака?

    10:27 05.11.2026

  • 23 Лоша работа

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Перо":

    Там се вижда, че лошите решения за последните пет години, за които квичат новите министри, са вземани от Радевите служебници.
    Не чухме какво казва одита за най-грабителската далавера Боташ.

    10:27 05.11.2026

  • 24 Типично по

    7 4 Отговор
    комунистически сега ще се отрича, ще се шикалкави и ще има отново извинения с предишните ! Един свестен няма в това правителство на Радев, няма прогресивни нови и млади експерти, всичко е един "талаш" събран от предишни неуспешни участия в избори ! Така нищо не се постига, само се поддържа "огънят" да не изгасне, изборите за Президент го доказаха, избра се стария уйдурма-политик които с лъжи и "уйдурми" измами овцете и след победата прехвърли собствените си долни действия на опонента ! "Ленин" и "Сталин" ще управляват още дълго в България по този изпитан от тях метод на подла пропаганда ! С такъв народ никой разумен не се надява да се подобри дереджето на България !

    10:29 05.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 нннн

    4 1 Отговор
    Стига сте се занимавали с пенсиите, минималните заплати, майчинските, ракията на хората...
    Кога ще премахнете плоския данък?
    Стягате колана на мършавите, а оядените дебелеят.

    10:33 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай Иван

    8 0 Отговор
    С тоя страх до никъде няма да стигнете! Напротив! Пенсионната система трябва категорично да се промени и демократизира. Държавата не трябва да задължва трудовите хора да дават част от парите си на грабителски частни пенсионни фондове, а останалата част да събира в НОИ. Трудовите хора трябва сами да решават дали да дават всичките средства за пенсионно осигуряване на НОИ или част от тях да заделят в частни фондове. Тогава наистина ще има конкуренция между частните пенсионни фондове и няма да има това разточителство и харчене за разкош на собственниците и служителите на тези пенсионни фондове! Единственно би могло да има някакво ограничение примерно минимум до 50% от средствата да отиват в НОИ, но след това получаваните две пенсии да са в същото процентно отношение, а не както е сега процента на НОИ да е по-голям от процента на вноската в него, защото пенсионните фондове дават много ниски пенсии и това да го компенсира държавата.

    10:38 05.11.2026

  • 29 Анонимен

    5 0 Отговор
    ДЪРТИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ ГРАБЯТ БЕЗМИЛОСТНО ДЪРЖАВАТА НИ И СА БЕЗНАКАЗАНИ МАЛОУМНИЦИТЕ ВИЖТЕ СЕГА ИСТИНСКИ ЗАГРАБЕНА ДЪРЖАВА

    10:40 05.11.2026

  • 30 Превърнахте България !

    4 1 Отговор
    В Страна от Третия Свят !

    Електронно Правителство !

    Щели Да Правят !

    ПАРТЕНКИТЕ !

    В ЗАТВОРА !

    10:42 05.11.2026

  • 31 Анонимен

    3 1 Отговор
    БКП ДРУГАРИТЕ ЗАГРАБИЛИ ДЪРЖАВАТА НИ ГЛИДАЙТЕ КАК В САЩ СЕ ГЛАСУВА ННАСИЛСТВЕНО НИ НАКАРАХТЕ С МАДУРОВКИТЕ ИЗПОЛЗВАХТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЛИЧНИ ОБЛАГИ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО

    10:48 05.11.2026

  • 32 Българи!

    4 0 Отговор
    Виждате ли колко гузно и страхливо глада фатмашкият ваксаджия Проданов? Че то чак да го съжалиш, горкото "прогресивно" нищожество!" А вие, българи, вие видяхте ли как гадно,много мръсно и мноко коварно ви излъга Фатмака от село Славяново? Защо повярвахте на този селяндур, българи? Защо повярвахте на прононсиран комунист ,червен и в червата, който винаги е бил лакей и подлога на кремълския злодей! Защо повярвахте на този противен фатмак, дето под фуражката му няма нищо, освен ръждясали сърпове и чусове, дето змийските му очички гледат много зловещо, дългият му нос върви два метра пред него, а огромната гноясала бпрадавица на мутрата му що не се е пукнала, та да залее уплашената физиономия на Проданов с гной!

    10:50 05.11.2026

  • 33 Иван

    4 0 Отговор
    Другаря Проданов го гледах тая сутрин по телевизията, оправдаваше се като ученичка хваната да пуши.

    10:51 05.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Комунистите много бързо се ориентираха на 10.11.1989 г. и започна разграбването. Пенсионният фонд беше обран до шушка. Това е първопричината, поради която пенсиите на възрастните българи все още не могат да достигнат необходимото ниво за що-годе нормален живот. Сега пак са се наточили срещу "излишните хора". Младите, и вие ще остареете - става по-бързо, отколкото си мислите.

    Коментиран от #38

    11:03 05.11.2026

  • 36 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    План няма. Има идея. ...засега.

    11:07 05.11.2026

  • 37 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    И какво като са написали писмо и има отговор
    Нормално е това но за отпадналите е факт все едно са променили осигуряването

    11:09 05.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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