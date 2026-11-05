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Карлос Алкарас преодоля Алекс Микелсен и продължава към осминафиналите в Париж

Карлос Алкарас преодоля Алекс Микелсен и продължава към осминафиналите в Париж

5 Ноември, 2026 07:22 450 0

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Поставеният под №2 испанец трябваше да премине през сериозно изпитание в първия сет

Карлос Алкарас преодоля Алекс Микелсен и продължава към осминафиналите в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас си осигури място на осминафиналите на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж, след като се наложи над американеца Алекс Микелсен със 7:6(4), 6:3. Срещата на твърдите кортове във френската столица продължи час и 42 минути.

Поставеният под №2 испанец трябваше да премине през сериозно изпитание в първия сет. Двамата си размениха по един пробив в петия и шестия гейм, след което не допуснаха нови колебания при собствените си подавания. Така развръзката дойде в тайбрек.

В него Микелсен започна по-добре и поведе с 4:1 точки, но Алкарас показа характер и спечели шест поредни разигравания, за да затвори частта в своя полза.

Вторият сет също предложи оспорвана битка, но испанецът успя да наложи превъзходството си в решителните моменти. В седмия гейм той отрази възможност за пробив пред съперника, а малко по-късно реализира брейк за 5:3. След това Алкарас беше безупречен на сервис и сложи край на двубоя.

В следващия кръг бившият №1 в света ще се изправи срещу италианеца Матео Беретини в битка за място на четвъртфиналите.


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