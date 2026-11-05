Реакцията на Сеск Фабрегас след успеха с 9:1 в Шампионската лига: Скромност и фокус върху Интер

Италианският отбор Комо поднесе една от най-големите сензации в историята на европейските клубни турнири, разбивайки като гост Ланс с гръмкото 9:1 в среща от Шампионската лига. Това постижение е напълно безпрецедентно – нито един италиански тим никога досега не е отбелязвал седем или повече гола като гост в турнира на богатите или неговия предшественик КЕШ.

След този невероятен успех и преполовяването на основната фаза, „ларианите“ заемат впечатляващото четвърто място в общото класиране на надпреварата.

След силното начало в турнира, включващо победи над РБ Лайпциг и Манчестър Юнайтед (и двете с по 4:1) и поражение от Фейенорд (2:3), едва ли някой е очаквал подобен офанзивен реванш на френска земя.

Тасос Дувикас бе черешката на тортата, блестейки с фантастичен хеттрик, като по този начин се разписа във всеки от четирите мача досега и оглави голмайсторската листа в турнира. Останалите попадения за историческия разгром бяха дело на Нико Пас, Люка Да Куня, Марк-Оливер Кемпф, Матия Либерали, Мартин Батурина и тийнейджъра дебютант Матео Папачоли.

Старши треньорът Сеск Фабрегас призова за спокойствие и концентрация, въпреки евро-ейфорията и факта, че това е шести пореден успех за тима му във всички надпревари:

„Това е прекрасна нощ за Комо, за нашите привърженици и за много от младите момчета тук... Те обаче трябва да останат здраво стъпили на земята, да бъдат смирени, да продължат да се учат и да не смятат, че оттук нататък всичко ще става от само себе си“, заяви Фабрегас пред „Скай Спорт Италия“.

Макар да бе изключително щастлив от резултата, испанският специалист не криеше дребните си забележки, признавайки, че е останал леко ядосан от допуснатия гол след изпълнение на ъглов удар от бившия му съотборник в Монако Рубен Агилар.

Пред Комо обаче няма време за дълги празненства, тъй като в неделя на тима предстои изключително тежко изпитание в Серия А срещу шампиона Интер – деветият мач от тежката серия преди паузата за националните отбори.