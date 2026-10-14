Новоизбраният президент на щангите: Ще ходим на световното с щангисти, които са се готвили в домашни условия без заплати

Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев разкри намеренията си за сериозни промени в управлението на централата след продължилата близо година съдебна сага. На пресконференция в Пресклуб "България“ олимпийският шампион от Москва 1980 постави акцент върху финансовата прозрачност, възстановяването на нормалната подготовка на националните състезатели и ограничаването на злоупотребите.

Той заяви, че процедурата по вписване на решенията от Общото събрание, проведено на 15 декември миналата година, е към своя край и се очаква формалното вписване да приключи много скоро.

"След толкова дълго чакане най-после нещата по вписването са готови. Още миналата седмица се събрахме и в Министерството на младежта и спорта уточнихме стъпките за преодоляване на кризата. Очакваме възстановяване на всички дейности и на славната българска школа, но ще отнеме известно време. Нашата задача е да направим председателското място по-малко привлекателно. Имаме правилник за ръководството на федерацията. Така с тези процедури няма да може да има своеволия и харчене на пари“, заяви Златев.

"Нашите основни проблеми от много време насам, особено от 2011 година - освен юридически, са финансови. Тази финансова привлекателност е в основата на всичките беди досега. Искаме да намалим този мотив до минимум и да няма нерегламентирани неща и изтичане на средства“, допълни новият президент.

"Ще се справим с фалита, който е обявен. С общи усилия ще трябва да си върнем дълговете. Ще събираме от дарения и от другаде - има откъде. Имаме подготовка за част от тях, които вече сме уговорили. Има желаещи да помогнат, трябва да има пълна яснота за похарчените средства. Ще ходим на световното с щангисти, които са се готвили в домашни условия без заплати. Ще има някакво представяне, но оттук нататък амбицията е да се подготвяме сериозно и по начин, по който знаем, че работи българската щанга“, заяви Златев.

"От догодина се надяваме напълно да започнем работа, защото още има време за Олимпиадата, но времето за разтакаване изтече. Съжалявам за изминалата година, защото тя щеше да е добра основа“, завърши Златев.