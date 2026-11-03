Иван Димов пропуска и олимпийската квалификация в Доха

Иван Димов ще пропусне и олимпийската квалификация по вдигане на тежести в Доха през декември. Българският щангист няма да участва и на световното първенство в Нинбо заради контузия на бедрото, съобщи „24 часа“.

Димов е със скъсан вътрешен мускул на бедрото. Лекарят на националния отбор Иван Иванов е препоръчал по-дълъг период на почивка, за да не бъде усложнено възстановяването. Пропускането на две състезания няма да намали шансовете на Димов за участие на Олимпиадата в Лос Анджелис. Българинът вече представи страната на Игрите в Париж и ще има възможност да се бори за втора олимпийска квота.

Задачата в категорията му обаче е усложнена от силната конкуренция в Азия, където бяха поставени поредица от световни рекорди. За Лос Анджелис квотите във вдигането на тежести са ограничени, след като е добавена още една категория, без да бъде увеличен общият брой състезатели. След отпадането на Димов в Нинбо за България остават да се състезават Карлос Насар и Христо Христов. Насар трябва да излезе на подиума в сряда.

Христов пристига на първенството с по-слаби резултати, след като подготовката му е преминала без необходимите лагери. Сред причините са забавените плащания към клуба му. При Насар административните въпроси са били уредени по-рано. Проблемите във федерацията по вдигане на тежести продължават. В Търговския регистър са постъпили документи, че няма жалби срещу избора на Асен Златев, но обработката им се бави.

Федерацията е останала без държавно финансиране за 2026 година, а обслужването на кредиторите е спряно. Сложна остава и ситуацията със задълженията към НАП, след като е било нарушено споразумение за разсрочено плащане. При стриктно прилагане на закона сумата може да стане изцяло изискуема, а ново разсрочване да не бъде възможно.