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Спортът по ТВ в понеделник (2 ноември)

Спортът по ТВ в понеделник (2 ноември)

2 Ноември, 2026 08:05 1 517 1

  • спортът по телевизията-
  • футбол по телевизията-
  • първа лига-
  • atp 1000 париж-
  • вдигане на тежести

Черно море – Ботев Враца и Арда – Септември са двата мача от Първа лига. В ефира са още двубои от Англия, Италия, Испания и Азия

Спортът по ТВ в понеделник (2 ноември) - 1
Снимка: Shutterstock
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

БГ ФУТБОЛ
17:00 часа - efbet Лига, 14 кръг: Черно море - Ботев (Враца) (Диема Спорт)
19:30 часа - efbet Лига, 14 кръг: Арда - Септември (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
15:45 часа - Шампионска лига на Азия: Пахтакор - Ал Насър (Нова Спорт)
18:00 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Уасъл - Ал Кува Ал Джавия (Нова Спорт)
19:30 часа - Италия, Серия "А": Сасуоло - Фиорентина (MAX Sport 3)
20:15 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Итихад - Ал Аин (Диема Спорт 3)
20:15 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Гарафа - Ал Кадисия (Нова Спорт)
21:45 часа - Италия, Серия "А": Аталанта - Парма (MAX Sport 3)
22:00 часа - Англия, Висша лига: Нюкасъл - Евертън (Диема Спорт 2)
22:00 часа - Испания, Ла Лига: Ла Коруня - Осасуна (MAX Sport 4)
22:00 часа - Испания, Ла Лига 2: Майорка - Кадис (MAX Sport 2)

ТЕНИС
12:00 часа - Турнир ATP 1000 в Париж (MAX Sport 1)
20:00 часа - Турнир ATP 1000 в Париж (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
13:00 часа - Вдигане на тежести: Световно първенство в Нинбо (Ринг)
17:00 часа - Младежки олимпийски игри Дакар 2026: плуване (финали) (БНТ 3)


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