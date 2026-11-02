Спортът по ТВ в понеделник (2 ноември)

БГ ФУТБОЛ

17:00 часа - efbet Лига, 14 кръг: Черно море - Ботев (Враца) (Диема Спорт)

19:30 часа - efbet Лига, 14 кръг: Арда - Септември (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

15:45 часа - Шампионска лига на Азия: Пахтакор - Ал Насър (Нова Спорт)

18:00 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Уасъл - Ал Кува Ал Джавия (Нова Спорт)

19:30 часа - Италия, Серия "А": Сасуоло - Фиорентина (MAX Sport 3)

20:15 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Итихад - Ал Аин (Диема Спорт 3)

20:15 часа - Шампионска лига на Азия: Ал Гарафа - Ал Кадисия (Нова Спорт)

21:45 часа - Италия, Серия "А": Аталанта - Парма (MAX Sport 3)

22:00 часа - Англия, Висша лига: Нюкасъл - Евертън (Диема Спорт 2)

22:00 часа - Испания, Ла Лига: Ла Коруня - Осасуна (MAX Sport 4)

22:00 часа - Испания, Ла Лига 2: Майорка - Кадис (MAX Sport 2)

ТЕНИС

12:00 часа - Турнир ATP 1000 в Париж (MAX Sport 1)

20:00 часа - Турнир ATP 1000 в Париж (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

13:00 часа - Вдигане на тежести: Световно първенство в Нинбо (Ринг)

17:00 часа - Младежки олимпийски игри Дакар 2026: плуване (финали) (БНТ 3)