Ливърпул с най-резултатната победа при Ираола

Ливърпул реагира подобаващо след загубата с 0:3 от Манчестър Сити и постигна най-резултатния си успех под ръководството на Андони Ираола, разгромявайки с 6:3 като гост отбора на ЛАСК. Това бе втора победа за мърсисайдци в настоящото издание на основната фаза на Шампионската лига. Голямата новина от днешния двубой бе, че най-сетне многомилионната покупка от летния трансферен прозорец Брадли Баркола (24', 37', 66') показа качествата си. Французинът игра с много настроение и хъс и не само вкара първите си голове с екипа на Ливърпул, но и записа първи хеттрик в кариерата си. Преди него друг от новите играчи - Роналд Араухо (22'), също отбеляза дебютното си попадение за мърсисайдци. Джереми Фримпонг (51') и Люис Кумас (72') също се разписаха, като последният имаше и два отменени гола. Лош привкус обаче остави неконцентрираната игра в защита. След като гостите вече бяха сигурен победител, допуснаха цели три гола, дело на резервите на ЛАСК Роберт Любичич (63') и Флориан Флекер (74', 77').

"Черно-белите" стартираха надпреварата със загуба от АЕК, докато мърсисайдци победиха Атлетико Мадрид.

Андони Ираола направи четири промени в сравнение с дербито с Манчестър Сити. Костас Цимикас изведе „червените“ с капитанската лента, а в защитата влезе и Джереми Фримпонг. Като титуляри започнаха и Трей Ниони и Рио Нгумоа, докато Милош Керкез, Алексис Мак Алистър, Виктор Муньос и Вирджил ван Дайк отстъпиха местата си. На върха на атаката отново беше Люис Кумас. Коди Гакпо, Александър Исак и Доминик Собослай пропуснаха и този двубой заради контузии.

Самуел Адениран започна в атаката на ЛАСК заедно с Кристоф Ланг. Те бяха подпомагани от трио в средата на терена, съставено от Кристоф Данек, Мелейро Богард и Алесандро Шопф. Саша Калайджич остана на пейката за началото.

Мърсисайдци създадоха първата опасност в шестата минута. Фримпонг отправи извеждащо подаване към Кумас, който преодоля излезлия извън наказателното си поле Юнгвирт. Следващото докосване на нападателя обаче направи така, че ъгълът стана малък и в крайна сметка ударът на Кумас бе блокиран.

Малко след това се създаде суматоха и в наказателното поле на Ливърпул. Алисон и бранителите на гостите не се справиха добре след центриране от корнер, топката стигна до Ланг, но той бе блокиран. След това и Йоргенсен стреля, но над вратата.

В 11-ата минута Виртц много добре проби с топката в наказателното поле, след като преодоля двама бранители, и опита да насочи топката между краката на вратаря на домакините, който обаче се справи.

Ливърпул се настани за постоянно в половината на ЛАСК. Виртц се опитваше да бъде много активен. В 19-ата минута германецът изведе добре Баркола, чийто удар в последния момент бе отклонен в корнер. Тук обаче се оказа, че французинът е в положение на засада.

Ливърпул поведе в 22-рата минута, когато Роналд Араухо засече с глава центриране на Цимикас от корнер, вкаравайки първия си гол с екипа на мърсисайдци.

Само две минути след това още едно от новите попълнения на Ливърпул - Брадли Баркола, отбеляза дебютния си гол. Нгумоа направи страхотен пробив отдясно, преминавайки между няколко бранители, след което падна в наказателното поле. Кумас обаче овладя топката и върна към французина, който стреля в далечния ъгъл за 0:2.

В 31-вата минута и Кумас прати топката във вратата на домакините, но това попадение бе отменено заради засада. Малко след това пък хубав удар на Гравенберх срещна далечната греда.

В 37-ата минута третият гол стана факт. Баркола комбинира с Виртц, който след това го намери с перфектно подаване в наказателното поле. Французинът си пое добре, след което стреля технично в далечния ъгъл. Атаката започна с неволен рикошет в ръката на Цимикас, която бе пред тялото му около централната зона. Това обаче бе в доста ранна фаза на нападението, така че голът бе признат.

Второто полувреме бе още по-резултатно. В 51-вата минута Фримпонг покачи, след като засече с глава центриране на Цимикас. Малко след това второ попадение на Кумас бе отменено заради засада.

В 63-тата минута резервата Роберт Любичич, който се появи секунди преди това върна един гол за домакините, след като получи в наказателното поле от Дибанго и стреля в близкия ъгъл.

Три минути по-късно Баркола за първи път в кариерата си направи хеттрик. Нгумоа изведе чудесно отдясно Фримпонг, който центрира ниско към далечната греда, където французинът засече отблизо.

В 72-рата минута Кумас най-сетне се зарадва на заслужената чест да запише името си сред голмайсторите, след като преди това две негови попадения бяха отменени заради засади. Фримпонг отне топката от Дибанго, след което центрира към младия нападател, който засече, стреляйки между краката на стража на домакините.

При този резултат Ливърпул загуби концентрация и допусна два бързи гола във вратата си. И двата бяха дело на Флориан Флекер, който в 74-тата минута бе изведен добре от Дибанго и от малък ъгъл копна много технично топката над Алисон, а три минути след това засече на далечната греда ново центриране на Дибанго.