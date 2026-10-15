Ето как звезда на Реал Мадрид ядоса Моуриньо (ВИДЕО)

Обратът на Реал Мадрид с 4:3 при визитата на Рома бе белязан от любопитен епизод край страничната линия. Наставникът на „белите“ Жозе Моуриньо бе видимо разгневен от отиграване на Винисиус Жуниор преди втория гол за „вълците“, породен от елементарна грешка на бразилеца в средата на терена. В 51-ата минута на двубоя той получи пас от Куртоа в централната зона и опита ефектно подаване с пета назад, което завърши с провал. Футболист на Рома пресече паса и даде началото на светкавична контраатака, завършена от Мален за 2:1.

Гневът на Моуриньо на тъчлинията не закъсня. Португалският специалист демонстративно повтори жеста с петата цели два пъти в знак на упрек към безотговорното действие, довело до попадението. Винисиус видя недоволството на своя треньор, погледна към резервната скамейка и отговори с въпросителното „Аз ли?“, малко преди да бъде заменен. При напускането си на терена нападателят изрази недоволството си.

No Vinícius, basta ya, tú nivel está siendo lamentable, no tienes que reprochar nada. Mereces estar en el banquillo, a trabajar y callar. No me ha gustado su actitud nada. https://t.co/qZ9E8Ot8sQ — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 14, 2026

На пресконференцията Моуриньо коментира случилото се.

„Допуснахме гол, какъвто нямаме право да получаваме. Не можем да правим подобни неща в средата на терена. Нормално е Винисиус да пита защо е бил изваден и нормално е да не е щастлив. Не ми харесва, ако след това направи онова, което правят мнозина – например да хвърля или да рита бутилката. Това са неща, които очевидно не одобрявам. Но е нормално важен играч да изпитва неудовлетворение, а след мача той беше много щастлив от победата на своя отбор. За мен това е най-важното“, заяви португалецът.