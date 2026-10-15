Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ето как звезда на Реал Мадрид ядоса Моуриньо (ВИДЕО)

Ето как звезда на Реал Мадрид ядоса Моуриньо (ВИДЕО)

15 Октомври, 2026 10:59 923 0

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • рома-
  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор

Наставникът на „белите“ Жозе Моуриньо бе видимо разгневен от отиграване на Винисиус Жуниор преди втория гол за „вълците“

Ето как звезда на Реал Мадрид ядоса Моуриньо (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Обратът на Реал Мадрид с 4:3 при визитата на Рома бе белязан от любопитен епизод край страничната линия. Наставникът на „белите“ Жозе Моуриньо бе видимо разгневен от отиграване на Винисиус Жуниор преди втория гол за „вълците“, породен от елементарна грешка на бразилеца в средата на терена. В 51-ата минута на двубоя той получи пас от Куртоа в централната зона и опита ефектно подаване с пета назад, което завърши с провал. Футболист на Рома пресече паса и даде началото на светкавична контраатака, завършена от Мален за 2:1.

Гневът на Моуриньо на тъчлинията не закъсня. Португалският специалист демонстративно повтори жеста с петата цели два пъти в знак на упрек към безотговорното действие, довело до попадението. Винисиус видя недоволството на своя треньор, погледна към резервната скамейка и отговори с въпросителното „Аз ли?“, малко преди да бъде заменен. При напускането си на терена нападателят изрази недоволството си.

На пресконференцията Моуриньо коментира случилото се.

„Допуснахме гол, какъвто нямаме право да получаваме. Не можем да правим подобни неща в средата на терена. Нормално е Винисиус да пита защо е бил изваден и нормално е да не е щастлив. Не ми харесва, ако след това направи онова, което правят мнозина – например да хвърля или да рита бутилката. Това са неща, които очевидно не одобрявам. Но е нормално важен играч да изпитва неудовлетворение, а след мача той беше много щастлив от победата на своя отбор. За мен това е най-важното“, заяви португалецът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове