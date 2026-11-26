Дъжд и затопляне се очакват в България в четвъртък, 26 ноември. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира, че „в четвъртък с югозападен вятър ще се затопли“, а валежите от дъжд ще започнат още през нощта от северозапад. До вечерта те ще обхванат северозападната половина от страната.

Рано сутринта са възможни поледици в северозападните райони и по долините на Струма и Места. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, а максималните – между 6° и 11°. В крайните югозападни и югоизточни райони ще бъде малко по-топло.

Температурите по градове

В София прогнозата е за значителна облачност с дъжд и температури между 0° и 9°. Във Видин се очакват дъжд и сняг, с минимална температура 0° и максимална 4°. В Монтана стойностите ще бъдат между минус 1° и 3°, също с вероятност за дъжд и сняг.

В Пловдив температурите ще са между 0° и 10°, а в Благоевград – между 0° и 11°. По Черноморието ще бъде по-меко: във Варна се очакват 3° до 13°, а в Бургас – 4° до 15°. В Силистра максималната температура може да достигне 12°, докато в Шумен ще бъде до 11°.

Валежната обстановка ще се запази и в петък, когато в Северозападна България се очакват значителни количества дъжд. През почивните дни прогнозата на НИМХ предвижда нахлуване на студен въздух и преминаване на дъжда в сняг на много места.

Източници: weather.bg, meteo.bg