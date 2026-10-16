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Веласкес защити Светослав Вуцов: Ако има виновник, това съм аз

Веласкес защити Светослав Вуцов: Ако има виновник, това съм аз

16 Октомври, 2026 06:30 832 2

Ситуацията е ясна

Веласкес защити Светослав Вуцов: Ако има виновник, това съм аз - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след равенството 1:1 като гост на НЕК Ниймеген. Той защити Светослав Вуцов за грешката му при изравнителния гол, като заяви, че ако има виновник, това е той.

"Ситуацията е ясна. Аз съм горд от нашите играчи. Имахме страхотна подкрепа. Обичам да виждам тази емоция и синергия между феновете и отбора. Мисля, че играхме много, много добре. Тук е важно да вкараме представянето на НЕК през миналия сезон. Може би през първите 5-6 минути имахме повече респект. Не се ориентирахме достатъчно добре. След това вдигнахме нивото си. За мен Левски днес направи добро представяне от първия до последния момент. Може би първите минути остават като забележка. Аз съм горд от моите играчи. Равенството е закономерен резултат. Имаше различни етапи в двубоя. Опитахме да спечелим този мач. Доволни сме, че този отбор напредва и се развива. Това е правилната версия, която искаме да виждаме. Днес се представихме на много високо ниво.

Аз не харесвам тези твърдения, че някой е направил огромна грешка. Ние сме едно цяло семейство, голямо семейство. Това е най-важното. Не персонализираме вината на някого. Ние гледаме цялостно нашата група. Имаме добра синергия. Ако търсим вина в тази сутиация, тя е моя", заяви Веласкес.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 12345

    0 0 Отговор
    обикновенно,мушенгиите във футбола стават с груби грешки !!!

    07:21 16.10.2026

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