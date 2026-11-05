Марк Маркес може да спечели титлата в MotoGP в Катар, но няма да променя стратегията си

Седмият си успех за сезона, постигнат на пистата „Сепанг“ в Малайзия през миналия уикенд, Марк Маркес превърна в отлична възможност да си осигури шампионската титла в MotoGP още в предстоящия кръг в Катар. Испанският пилот обаче е категоричен, че шансът да триумфира предсрочно няма да го накара да промени досегашния си подход.

През по-голямата част от сезон 2026 Маркес предпочиташе да контролира темпото и да избягва излишните рискове. В Малайзия обаче той промени стратегията си и започна да кара на максимума още от първата свободна тренировка. Въпреки по-предпазливия си стил в предишните стартове, испанецът има солиден аванс от 44 точки на върха в генералното класиране.

В 20-ия кръг от шампионата Маркес отново ще насочи основните си усилия към неделното състезание, откъдето се надява да извлече максимален брой точки. При подходящо развитие на уикенда това може да му донесе осма титла в кралския клас.

„Катар е отлична писта, но не е сред любимите ми. В миналото съм имал сериозни затруднения тук. От друга страна, миналата година бяхме изключително бързи и конкурентни. В Малайзия проведохме уикенда по най-добрия възможен начин, особено в събота, когато беше много лесно да се допусне грешка. Няма да променяме стратегията си и тук – ще действаме ден за ден и ще се стремим да дадем абсолютно всичко в неделното състезание“, заяви Маркес.

Докато испанецът е все по-близо до втората си титла с Дукати, Франческо Баная се подготвя за последните си три старта с италианския заводски тим. След края на сезона той ще премине в Априлия, където ще се състезава от 2027 година.

Баная има добри спомени от Катар, след като спечели състезанието там през 2024 година. Високото сцепление на пистата също може да бъде от полза за италианеца. Настоящата му форма обаче не е особено убедителна, тъй като не е успявал да завърши в топ 6 в нито едно състезание след Гран При на Германия.