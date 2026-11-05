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Ерлинг Холанд след победата над РБ Лайпциг: „Трябва да вдигнем нивото и да търсим по-убедителна преднина“

Ерлинг Холанд след победата над РБ Лайпциг: „Трябва да вдигнем нивото и да търсим по-убедителна преднина“

5 Ноември, 2026 12:15 442 0

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Възхищение от бързата адаптация на Елиът Андерсън

Ерлинг Холанд след победата над РБ Лайпциг: „Трябва да вдигнем нивото и да търсим по-убедителна преднина“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Манчестър Сити – Ерлинг Холанд, изрази задоволство от спечелената победа с 3:2 при гостуването на РБ Лайпциг в четвъртия кръг на основната фаза от Шампионската лига, но същевременно подчерта, че отборът има нужда от сериозни подобрения в завършващата фаза на мачовете.

Норвежкият голмайстор, който се разписа за „гражданите“ в Германия, коментира пред TNT Sports, че тимът е трябвало да бъде далеч по-настоятелен и да затвори мача по-рано, вместо да дава шанс на противника да се върне в двубоя.

„Трябва да вдигнем нивото, защото когато водехме с 1:0, трябваше да натиснем още малко, да потърсим втори гол, а след това – да се надяваме и на трети. Това е, което трябва да правим като клуб, и е нещо, върху което трябва да работим“, сподели Холанд.

Звездата на английския шампион обърна специално внимание на представянето на Елиът Андерсън, който се присъедини към тима през лятото от Нотингам Форест. Холанд остана впечатлен от скоростта, с която полузащитникът се е интегрирал в състава и започнал да показва резултати.

„Той се справя невероятно; имаше страхотно начало на кариерата си в Сити. Всъщност точно това се очаква – влизаш в отбора и веднага започваш да показваш резултати. Такъв е светът днес и не е лесно да се адаптираш веднага... Обикновено човек има нужда от време за адаптация, време да опознае съотборниците си, а също и новия треньор. Така че той е впечатляващ, заслужава уважение.“


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