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МиГ-29 ескортираха три самолета след бомбени заплахи

МиГ-29 ескортираха три самолета след бомбени заплахи

5 Ноември, 2026 14:12 684 11

  • миг-29-
  • бомбени заплахи-
  • военновъздушни сили-
  • air policing-
  • летища

Българските изтребители са излетели от „Граф Игнатиево“ в 10:11 часа. Един от самолетите е кацнал в Пловдив, а два – в София

МиГ-29 ескортираха три самолета след бомбени заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екипажи на български изтребители МиГ-29 са били активирани заради три сигнала за бомбени заплахи срещу пътнически самолети, пътуващи към България. Самолетите са били прехванати и ескортирани до летища в София и Пловдив, съобщи бТВ.

Изтребителите са били на бойно дежурство в 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“ и са излетели в 10:11 часа. Един от гражданските самолети е кацнал на летище Пловдив, а другите два – на летище „Васил Левски“ в София.

„Дежурните сили и средства от Военновъздушните сили изпълниха успешно мисия по Air Policing“, съобщиха от ВВС. По команда на Обединения център за въздушни операции на НАТО българските изтребители са изпълнили процедурите по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателните средства.

До момента проверките не са открили реална опасност. Сигналите са поредните бомбени заплахи срещу самолети през последните няколко дни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 летец пилот

    4 2 Отговор
    Правилно са постъпили колегите,смели и отговорни!

    14:15 05.11.2026

  • 2 Пълен

    5 2 Отговор
    хаос в Европа днес с тези бомбени заплахи , вече 12 - 13 машини до сега .

    14:17 05.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    16 1 Отговор
    А Ф-16 си чакат платки, пилоти и кво ли още...

    14:18 05.11.2026

  • 4 АЛУУУО

    16 1 Отговор
    А КЪДЕ СА ЕФКИТЕ ДЕТО ГИ ЗАКУПИ БОЙКО БЕ

    Коментиран от #11

    14:18 05.11.2026

  • 5 вЕФ 206

    13 0 Отговор
    Що не ги ескортират Ф-16 (блок 304 вх Б)?
    Или си ги пазим за нови, за да се хвалим пред комшиите (Северна Македония имам предвид...защото пред другите няма с какво да се хвалим)?

    14:23 05.11.2026

  • 6 Софето

    0 14 Отговор
    Чайниците да не паднат, пушат като влак на въглища ;(

    Коментиран от #9

    14:23 05.11.2026

  • 7 ааааа

    3 0 Отговор
    и кой плаща за това? Ами я да ги пренасчоват към други летища, тука ни взеха за пълни абдали.

    14:25 05.11.2026

  • 8 Иванов

    5 0 Отговор
    Някой ми да обясни логиката на ескортирането. Да прехвърлят спец, който да обезведи бомбата или да свалят пътническия самолет, ако се насочи към оживено населено място?

    Коментиран от #10

    14:28 05.11.2026

  • 9 Не са

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Софето":

    чайници ,а поне самовари! И са на 40 години , а "новите"....къде са?

    14:30 05.11.2026

  • 10 Обеснявам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иванов":

    За да хаби гориво че се застоява, смърди, а е и евтино.
    Иначе заплахите идват от Укрия.

    14:50 05.11.2026

  • 11 Марио

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛУУУО":

    Гадните Мигове не дават на съвършените ефки да се докажат 😅.

    14:51 05.11.2026

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