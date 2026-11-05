МиГ-29 ескортираха три самолета след бомбени заплахи

Екипажи на български изтребители МиГ-29 са били активирани заради три сигнала за бомбени заплахи срещу пътнически самолети, пътуващи към България. Самолетите са били прехванати и ескортирани до летища в София и Пловдив, съобщи бТВ.
Изтребителите са били на бойно дежурство в 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“ и са излетели в 10:11 часа. Един от гражданските самолети е кацнал на летище Пловдив, а другите два – на летище „Васил Левски“ в София.
„Дежурните сили и средства от Военновъздушните сили изпълниха успешно мисия по Air Policing“, съобщиха от ВВС. По команда на Обединения център за въздушни операции на НАТО българските изтребители са изпълнили процедурите по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателните средства.
До момента проверките не са открили реална опасност. Сигналите са поредните бомбени заплахи срещу самолети през последните няколко дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 летец пилот
14:15 05.11.2026
2 Пълен
14:17 05.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
14:18 05.11.2026
4 АЛУУУО
Коментиран от #11
14:18 05.11.2026
5 вЕФ 206
Или си ги пазим за нови, за да се хвалим пред комшиите (Северна Македония имам предвид...защото пред другите няма с какво да се хвалим)?
14:23 05.11.2026
6 Софето
Коментиран от #9
14:23 05.11.2026
7 ааааа
14:25 05.11.2026
8 Иванов
Коментиран от #10
14:28 05.11.2026
9 Не са
До коментар #6 от "Софето":чайници ,а поне самовари! И са на 40 години , а "новите"....къде са?
14:30 05.11.2026
10 Обеснявам
До коментар #8 от "Иванов":За да хаби гориво че се застоява, смърди, а е и евтино.
Иначе заплахите идват от Укрия.
14:50 05.11.2026
11 Марио
До коментар #4 от "АЛУУУО":Гадните Мигове не дават на съвършените ефки да се докажат 😅.
14:51 05.11.2026