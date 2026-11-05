МиГ-29 ескортираха три самолета след бомбени заплахи

Екипажи на български изтребители МиГ-29 са били активирани заради три сигнала за бомбени заплахи срещу пътнически самолети, пътуващи към България. Самолетите са били прехванати и ескортирани до летища в София и Пловдив, съобщи бТВ.

Изтребителите са били на бойно дежурство в 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“ и са излетели в 10:11 часа. Един от гражданските самолети е кацнал на летище Пловдив, а другите два – на летище „Васил Левски“ в София.

„Дежурните сили и средства от Военновъздушните сили изпълниха успешно мисия по Air Policing“, съобщиха от ВВС. По команда на Обединения център за въздушни операции на НАТО българските изтребители са изпълнили процедурите по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателните средства.

До момента проверките не са открили реална опасност. Сигналите са поредните бомбени заплахи срещу самолети през последните няколко дни.