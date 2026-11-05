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Хари Кейн остава в Байерн до 2029 г. с рекордна заплата
  Тема: Известни личности

Хари Кейн остава в Байерн до 2029 г. с рекордна заплата

5 Ноември, 2026 12:36 552 0

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  • златна топка

Капитанът на Англия е подписал нов договор с германския шампион

Хари Кейн остава в Байерн до 2029 г. с рекордна заплата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хари Кейн е подписал нов договор с Байерн, който ще го задържи в германския шампион до 30 юни 2029 г. Контрактът е за още две години, след като досегашното му споразумение с клуба изтичаше през лятото на 2027 г.

Според германски публикации новата базова заплата на капитана на Англия е около 400 000 паунда седмично. Сумата е определяна като най-високата базова заплата за футболист в Европа. Точните финансови параметри не са обявени официално от Байерн.

„Чувствам се напълно у дома си в Байерн. Обичам клуба, феновете и град Мюнхен. Имаме фантастичен отбор и страхотен треньор в лицето на Венсан Компани. Цялото ми семейство е много щастливо тук. Исках да остана и сега гледам към бъдещето, в което искам да спечеля още много трофеи с този велик клуб“, заяви Кейн.

Решението слага край на спекулациите за евентуално завръщане на 33-годишния нападател във Висшата лига в близко бъдеще. При преминаването си от Тотнъм през 2023 г. Кейн имаше 213 гола в английското първенство и беше вторият най-резултатен футболист в историята на турнира след Алън Шиърър.

Кейн е отбелязал 156 гола в 161 официални мача за Байерн. През миналия сезон той е вкарал 73 попадения в 65 срещи за клуба и английския национален отбор, което му помогна да спечели „Златната топка“ за 2026 г. Преди него последният футболист на Байерн с това отличие беше Карл-Хайнц Румениге през 1981 г.

След трансфера си в Германия Кейн спечели две титли в Бундеслигата, Купата на Германия и две германски суперкупи. Той стана голмайстор на първенството през последните три сезона, а през 2024 и 2026 г. получи и европейската „Златна обувка“. За сезон 2025/26 нападателят беше избран и за най-добър футболист на Германия.

С националния отбор Кейн достигна до третото място на световното първенство през 2026 г. Англия записа най-доброто си класиране на турнира след титлата през 1966 г., а капитанът отбеляза шест гола в седем мача.

На 6 октомври Кейн изигра своя мач номер 125 за Англия при победата с 3:0 над Чехия в Лигата на нациите. Така той изравни рекорда на бившия вратар Питър Шилтън за най-много участия за мъжкия национален отбор. Кейн остава и водещият голмайстор на Англия със 91 попадения.

Новият договор оставя нападателя в Мюнхен поне до лятото на 2029 г. За този период Байерн ще разчита на голмайстора си, докато Кейн ще продължи да преследва още трофеи с клуба и нови рекорди с Англия.


Германия
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