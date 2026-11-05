Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор на Португалия

Кристиано Роналдо слага край на кариерата си в националния отбор на Португалия. Легендарният нападател е взел решението след период на размисъл, последвал последната пауза за международни мачове.

Звездата обяви новината чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което се сбогува с представителния тим, чиято капитанска лента носеше в продължение на години.

„Португалия винаги ще бъде в мен“, започва обръщението на Роналдо.

„Време е да окачим фланелката с номер 7 на националния ни отбор. Никога не съм чувствал, че тя е изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и защитавам по стадионите по целия свят. Днес дойде моментът да я предадем. Това обаче не беше лесно решение, защото има решения, които не се вземат сами“, споделя португалецът.

С това Роналдо приключва една от най-знаковите глави в историята на португалския футбол, след като в продължение на повече от две десетилетия беше сред водещите фигури в националния тим.