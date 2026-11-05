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Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор на Португалия
  Тема: Известни личности

Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор на Португалия

5 Ноември, 2026 12:46 1 017 3

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Легендарният нападател е взел решението след период на размисъл

Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор на Португалия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо слага край на кариерата си в националния отбор на Португалия. Легендарният нападател е взел решението след период на размисъл, последвал последната пауза за международни мачове.

Звездата обяви новината чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което се сбогува с представителния тим, чиято капитанска лента носеше в продължение на години.

„Португалия винаги ще бъде в мен“, започва обръщението на Роналдо.

„Време е да окачим фланелката с номер 7 на националния ни отбор. Никога не съм чувствал, че тя е изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и защитавам по стадионите по целия свят. Днес дойде моментът да я предадем. Това обаче не беше лесно решение, защото има решения, които не се вземат сами“, споделя португалецът.

С това Роналдо приключва една от най-знаковите глави в историята на португалския футбол, след като в продължение на повече от две десетилетия беше сред водещите фигури в националния тим.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ритнитопка

    1 5 Отговор
    Защо бе?Че много бърза.Да порита още десетина години.До пенсия.Той дали се осигурява в частен пенсионен фонд?Горкия.

    Коментиран от #2

    12:56 05.11.2026

  • 2 Неговите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ритнитопка":

    Осигуровки за пенсия,да не заминат,като българските

    14:13 05.11.2026

  • 3 666

    0 0 Отговор
    Кристиано е футболиста който прави винаги над 20 гола в първенствата дори и да е пенсионер

    14:27 05.11.2026

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