Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор на Португалия

Кристиано Роналдо слага край на кариерата си в националния отбор на Португалия. Легендарният нападател е взел решението след период на размисъл, последвал последната пауза за международни мачове.
Звездата обяви новината чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което се сбогува с представителния тим, чиято капитанска лента носеше в продължение на години.
„Португалия винаги ще бъде в мен“, започва обръщението на Роналдо.
„Време е да окачим фланелката с номер 7 на националния ни отбор. Никога не съм чувствал, че тя е изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и защитавам по стадионите по целия свят. Днес дойде моментът да я предадем. Това обаче не беше лесно решение, защото има решения, които не се вземат сами“, споделя португалецът.
С това Роналдо приключва една от най-знаковите глави в историята на португалския футбол, след като в продължение на повече от две десетилетия беше сред водещите фигури в националния тим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ритнитопка
Коментиран от #2
12:56 05.11.2026
2 Неговите
До коментар #1 от "ритнитопка":Осигуровки за пенсия,да не заминат,като българските
14:13 05.11.2026
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