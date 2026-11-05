Шансовете на Никола Цолов за Ф1 през 2027 г. растат, въпреки силната статистика на Лиъм Лоусън

Бъдещето на българския моторспорт е във фокуса на вниманието, след като известният коментатор на Sky Sports Дейвид Крофт обяви, че вероятността Никола Цолов да замени Лиъм Лоусън в болида на Рейсинг Булс през 2027 година се е увеличила значително. Това се случва въпреки поредицата от силни резултати и стабилното представяне на новозеландския пилот.

Напрежението около състава на тима се повиши след силното представяне на българската надежда Никола Цолов по време на първата свободна тренировка за Гран При на Мексико. Цолов, който е сериозен претендент за титлата във Формула 2, завърши с време само с една десета по-бавно от титулярния пилот Арвид Линдблад. Очаква се Линдблад да запази позицията си, което означава, че битката за последния свободен кокпит за сезон 2027 ще се води между Лоусън и Цолов.

Докато по време на уикенда в Сингапур журналистът Тед Кравиц съобщаваше, че решението за задържане на Лоусън вече е взето, Дейвид Крофт отчита видима промяна в поведението на новозеландеца след инцидента му с Макс Верстапен в Мексико.

„През този уикенд всички доловихме промяна в поведението му с напредването на дните. И въпреки че няма официално съобщение, просто изглежда все по-вероятно те да променят състава си за следващата година“, коментира Крофт в предаването F1 Show.

Въпреки думите на Крофт, аналистката Бърни Колинс изтъква сериозни аргументи в полза на запазването на Лоусън в отбора, подчертавайки неговия огромен принос през сезона:

Лоусън е спечелил 69 точки за отбора (без да се броят 14-те за Ред Бул).

Съотборникът му Арвид Линдблад има едва 38 точки.

Точките на новозеландеца съставляват близо 64% от общия актив на тима, без които Рейсинг Булс едва ли биха се преборили с Алпин за петата позиция при конструкторите.

Колинс отбелязва, че евентуалното освобождаване на пилот с подобни резултати би било труднообяснимо само на базата на статистиката, макар крайното решение да остава в ръцете на ръководството на Ред Бул, предвид факта, че всички състезатели са обвързани с договори към австрийския концерн.