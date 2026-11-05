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Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Южна Корея след драматичен обрат

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Южна Корея след драматичен обрат

5 Ноември, 2026 13:42 434 0

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В битката за място на полуфиналите и гарантиран медал сестрите ще се изправят срещу осмите поставени в схемата американки Лорън Лам и Алисън Куин Лий

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Южна Корея след драматичен обрат - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските бадминтонистки Стефани и Габриела Стоеви продължават успешно участието си на турнира от сериите „World Tour Super 500“ в Йосу Сити, Република Корея. Надпреварата е с награден фонд от 500 000 долара, а сестрите вече си осигуриха място сред най-добрите осем в схемата на двойки.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3, пропуснаха първия кръг. Във втория обаче трябваше да преминат през сериозно изпитание срещу японките Ририна Хирамото и Чихару Шида.

Българките загубиха първия гейм с 19:21, но показаха характер и успяха да обърнат развоя на срещата. Стефани и Габриела спечелиха следващите две части с 21:18 и 21:19, за да затворят мача след 66 минути игра.

В битката за място на полуфиналите и гарантиран медал сестрите Стоеви ще се изправят срещу осмите поставени в схемата американки Лорън Лам и Алисън Куин Лий. Двубоят е насрочен за утре.

В турнира на смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев не успяха да преодолеят вторите поставени китайци Гуо Син Ва и Чън Фан Хуей. Българският тандем отстъпи с 8:21, 11:21 за 20 минути.

През миналата седмица Стефани и Габриела Стоеви спечелиха бронзови отличия на турнир в Саарбрюкен, Германия. Следващото предизвикателство пред тях ще бъде надпреварата от сериите „World Tour Super 500“ в японския град Кумамото.


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