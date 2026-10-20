Звезда на Барселона се завръща сред титулярите за сблъсъка с ПСЖ

Рафиня ще бъде титуляр за Барселона в гостуването на Пари Сен Жермен във вторник. Бразилецът вече е възстановен от мускулната травма, която получи по време на лагера на националния отбор на Бразилия през миналия месец, и е готов да се върне в стартовия състав.

Крилото се появи като резерва при победата с 5:2 над Реал Бетис в събота. Това беше първият му мач след паузата за националните отбори. В негово отсъствие Ханзи Флик разпределяше задачите в предни позиции между Габриел Жезус и Дани Олмо, но за сблъсъка с парижани вече ще може да разчита на Рафиня от първата минута.

На пресконференцията преди двубоя германският специалист не остави съмнения относно състоянието на футболиста. „Рафиня се възстанови. Готов е да започне утре“, заяви Флик.