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Барселона и Реал Мадрид се готвят за битка за Халанд при едно важно условие

Барселона и Реал Мадрид се готвят за битка за Халанд при едно важно условие

20 Октомври, 2026 09:31 801 2

  • барселона-
  • реал мадрид-
  • ерлинг халанд-
  • манчестър сити-
  • футбол

Двата испански гранда са готови да се включат в надпреварата за норвежкия голмайстор, ако санкциите срещу английския клуб доведат до раздяла с водещите му футболисти

Барселона и Реал Мадрид се готвят за битка за Халанд при едно важно условие - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона и Реал Мадрид може да влязат в директна битка за подписа на Ерлинг Халанд, ако Манчестър Сити бъде принуден да се раздели с големите си звезди заради финансовия скандал около клуба. Според испанското издание “Fichajes” двата гранда са готови да направят сериозни усилия, за да привлекат норвежкия нападател, ако бъдещето му на „Етихад“ се окаже несигурно.

През последните седмици Манчестър Сити отново попадна във фокуса на футболната общественост заради обвиненията в сериозни нарушения на финансовите правила на Висшата лига. Разследването обхваща девет сезона, а сред възможните санкции се обсъждат големи глоби, отнемане на точки и дори лишаване от спечелени титли. Засега обаче не е ясно какво наказание може да последва и дали то ще принуди клуба да промени състава си.

При подобно развитие Халанд би бил една от най-желаните трансферни цели на пазара. Барселона и Реал Мадрид следят ситуацията и според “Fichajes” са готови да се конкурират за подписа му. Двата испански съперника разполагат с различни проекти, но привличането на нападател от калибъра на норвежеца би било сериозна заявка за бъдещето.


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  • 1 Пришелец

    0 0 Отговор
    На Барцелона не ѝ е нужен.

    09:45 20.10.2026

  • 2 Луда работа

    0 0 Отговор
    Реал Мадрид с 46 нападатели, а защитата им е, като гевгир.

    09:48 20.10.2026

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