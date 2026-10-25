Лошото време отмени последната MotoGP надпревара на Филип Айлънд

Състезанието за Голямата награда на Австралия в MotoGP беше отменено заради лошото време на пистата „Филип Айлънд“. Надпреварата трябваше да бъде 18-и кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта и последно състезание на легендарното трасе.

Първоначално бяха отменени стартовете в Moto2 и Moto3, а състезанието в кралския клас беше отложено с два часа. В крайна сметка организаторите взеха окончателното решение в 15:40 часа местно време.

Медицинският хеликоптер не е можел да излети

Проливният дъжд и тъмните облаци са намалили видимостта около трасето. Това е възпрепятствало работата на медицинския хеликоптер, който е задължителна част от мерките за безопасност при състезанията.

„Поради ограничена видимост, която възпрепятства работата на медицинския хеликоптер, състезанието за Голямата награда в клас MotoGP се отменя“, се посочва в изявление на MotoGP.

При спешен случай хеликоптерът би се нуждаел от около 45 минути, за да стигне до пистата от района на Мелбърн. Затова стартът не е могъл да бъде проведен без гарантирана възможност за бърза медицинска евакуация.

Прощална обиколка пред разпродадени трибуни

Въпреки отмяната пилотите от MotoGP излязоха на трасето за една обиколка зад автомобила за сигурност. Те спряха на старт-финалната права, за да поздравят зрителите, които бяха изпълнили трибуните въпреки проливния дъжд.

Питлейнът беше отворен за прощалната обиколка в 15:45 часа местно време. Така Филип Айлънд получи символично сбогуване с шампионата, след като билетите за събитието бяха напълно разпродадени.

От 2027 година Голямата награда на Австралия ще се провежда по улиците на Аделаида. Именно това направи отменената надпревара последната, планирана на пистата край остров Филип.

Марк Маркес спечели спринта

Ден по-рано испанецът Марк Маркес от „Дукати Леново Тийм“ триумфира в спринтовото състезание за Голямата награда на Австралия в MotoGP.

Организаторите заявиха, че ще осигурят пълно възстановяване на сумата за билетите за неделния ден и частично възстановяване за притежателите на многодневни пропуски.

Източници: abc.net.au