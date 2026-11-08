Спортът по ТВ в неделя (8 ноември)

Вечното дерби между Левски и ЦСКА е водещото спортно събитие по телевизията в неделя. Двата отбора се срещат от 17:00 часа в мач от Първа лига, който ще бъде излъчен по Diema Sport. По-рано, от 14:00 часа, Спартак Варна приема Арда в друг двубой от българското първенство.

Футболната програма започва в 13:30 часа с Наполи – Лацио по MAX Sport 3. По същия канал следват Дженоа – Милан от 16:00 часа, Интер – Комо от 19:00 часа и Фиорентина – Ювентус от 21:45 часа. В Испания по MAX Sport 4 са мачовете Елче – Бетис от 15:00 часа, Реал Сосиедад – Райо Валекано от 17:15 часа, Виляреал – Хетафе от 19:30 часа и Атлетико Мадрид – Барселона от 22:00 часа.

Футбол от Англия, Германия и Франция

По Diema Sport 2 от 16:00 часа е срещата Кристъл Палас – Ливърпул, а от 18:30 часа Манчестър Юнайтед играе срещу Астън Вила. Diema Sport 3 предлага два мача от Германия – Хайденхайм – Хановер от 14:30 часа и Кьолн – Байер Леверкузен от 16:30 часа. От 21:45 часа по Diema Sport 2 е двубоят Ланс – Марсилия от Лига 1, а от 21:00 часа по Diema Sport ще се излъчва Олимпиакос – ПАОК.

Формула 1, тенис и мотоциклетизъм

Финалът на турнира ATP 1000 в Париж започва в 16:00 часа по MAX Sport 1. Каналът ще покаже още волейболния мач Шлепск – Гданск от 19:00 часа и финалното състезание от сезона в Наскар на пистата Хомстед-Маями от 22:00 часа.

Моторният ден по MAX Sport 2 започва с квалификационните състезания в Катар. Загрявката преди MotoGP е от 13:35 часа, Moto3 стартира в 14:50 часа, Moto2 – в 16:15 часа, а основното състезание в MotoGP започва в 18:00 часа. От 19:00 часа Diema Sport 3 излъчва Гран при на Бразилия във Формула 1.

Баскетбол, волейбол и други спортове

Барселона – Рио Бреоган от Лига Ендеса е по Diema Sport 2 от 13:00 часа. По-късно, от 22:30 часа, Diema Sport 3 ще покаже мача от НБА между Чикаго Булс и Филаделфия Севънтисиксърс.

БНТ 3 излъчва от 10:30 часа колоездачния Тур дьо Франс критериум в Сингапур, от 13:30 часа волейболния мач Миньор – Левски при жените и от 16:00 часа лека атлетика от Младежките олимпийски игри в Дакар. RING предлага финалите на световното първенство по самбо от 15:00 часа, а Eurosport – 6-те часа на Монца от 11:30 часа.

Любителите на американския спорт могат да гледат два мача от НФЛ по MAX Sport 2 – Вашингтон Командърс срещу Лос Анджелис Рамс от 20:00 часа и Ню Инглънд Пейтриътс срещу Грийн Бей Пакърс от 23:20 часа.