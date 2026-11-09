Валентино Роси: Случилото се с Маркес през 2015 г. още боли

Повече от десет години след най-скандалния епизод в съперничеството си с Марк Маркес Валентино Роси призна, че случилото се на пистата „Сепанг“ още не е останало в миналото. Деветкратният световен шампион заяви, че споменът за сезона през 2015 г. продължава да го измъчва.

„Маркес се бореше, за да ме накара да загубя, и успя. Това все още боли“, каза Роси в телевизионното предаване „Che Tempo Che Fa“, водено от Фабио Фацио. Интервюто беше дадено във връзка с излизането на автобиографията му „Валентино Роси: Моята история“.

Инцидентът между Роси и Маркес се случи на 25 октомври 2015 г. по време на Гран при на Малайзия. Двамата водеха битка за третото място, когато след няколко обиколки рамо до рамо се стигна до контакт. Маркес падна, а Роси продължи състезанието и завърши трети.

Случаят остана спорен заради предшестващото напрежение между двамата. Роси твърдеше, че Маркес умишлено е намалявал темпото, за да се намеси в битката за титлата между италианеца и съотборника му Хорхе Лоренсо. Маркес отхвърляше тази версия, а решението на състезателните комисари бе, че Роси е причинил сблъсъка.

Наказанието изпрати Роси на последна позиция на стартовата решетка във Валенсия. Той пристигна за решителното състезание на 8 ноември 2015 г. като лидер с преднина от седем точки пред Лоренсо, но започна от дъното. Италианецът проби до четвъртото място, докато Лоренсо спечели състезанието и завоюва титлата.

Роси така и не спечели десета световна титла. Той остана в MotoGP още шест сезона, завърши втори след Маркес през 2016 г. и трети през 2018 г., но постепенно загуби позиции в генералното класиране. Кариерата му в кралския клас приключи в края на 2021 г.

Роси има девет световни титли във всички класове, седем от които в MotoGP. Маркес изравни общото му постижение през 2025 г., когато спечели седмата си титла в кралския клас. Испанецът е в битка за нов шампионски трофей и през 2026 г., който би го извел пред италианската легенда по общ брой титли.

Въпреки че вече не се състезава с мотор от MotoGP, Роси заяви, че не обмисля завръщане. „От момента, в който пресякох финалната линия за последен път, тази страница беше затворена“, каза той.