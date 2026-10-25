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ЦСКА зове за мощна подкрепа в последния мач преди завръщането у дома

ЦСКА зове за мощна подкрепа в последния мач преди завръщането у дома

25 Октомври, 2026 17:41 398 2

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„Червените“ ще изиграят последното си домакинство на „Васил Левски“ преди завръщането на „Армията“. Клубът определи мача като ключов

ЦСКА зове за мощна подкрепа в последния мач преди завръщането у дома - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА призова привържениците си за мощна подкрепа в последното домакинство на отбора на Националния стадион „Васил Левски“. Съперник на „червените“ ще бъде Лудогорец, а клубът определи двубоя като ключов по пътя към поставената цел.

Мачът ще бъде последният домакински за ЦСКА на „Васил Левски“ преди завръщането на тима на стадион „Българска армия“. От клуба посочиха, че до този момент остават шест дни и призоваха феновете да превърнат срещата в специален момент за отбора и публиката.

ЦСКА разчита на подкрепата от трибуните

Футболистите на Маркус Гиздол вече са показали характера си в европейските мачове, а според клуба същата енергия и себераздаване ще са необходими и срещу Лудогорец.

„Пълни трибуни, безрезервна подкрепа и битка на терена до последната минута!“

ЦСКА заяви, че подкрепата на привържениците е най-важното оръжие на отбора в предстоящия сблъсък. Клубът призова публиката да застане зад тима, като свърза евентуалната победа с предстоящото завръщане на „Армията“.

„Победата ще направи празника ни двоен преди завръщането в нашия храм“, се посочва в призива към феновете.


София / България
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    Коментиран от #2

    17:45 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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