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Реал Сосиедад пречупи Леванте

Реал Сосиедад пречупи Леванте

25 Октомври, 2026 22:51 282 0

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Ори Оскарсон и Бенят Туриентес вкараха головете за домакините, а Начо Перес изравни временно за гостите

Реал Сосиедад пречупи Леванте - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реал Сосиедад победи Леванте с 2:1 в мач от 10-ия кръг на испанското футболно първенство. Всички голове паднаха през първото полувреме, а домакините успяха да запазят преднината си след почивката.

Баският тим започна агресивно и поведе още в 6-ата минута. Исландският нападател Ори Оскарсон се разписа за 1:0.

Леванте изравни в 22-ата минута чрез Начо Перес. Радостта на гостите от Валенсия обаче продължи кратко. Пет минути по-късно Бенят Туриентес отново изведе Реал Сосиедад напред и оформи крайното 2:1.

Реал Сосиедад се изкачи до петото място

През второто полувреме домакините задържаха минималния си аванс и спечелиха трите точки. Успехът изкачи Реал Сосиедад временно на пето място с 15 точки.

Леванте остава на 16-а позиция с 9 точки след десетия кръг.

В останалите мачове от кръга Селта Виго и Бетис завършиха 0:0, а Атлетик Билбао победи Хетафе с 4:0. По-късно предстои дербито между Барселона и Реал Мадрид.


Испания
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