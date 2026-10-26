Кими Антонели може да стане световен шампион във Формула 1 още в Мексико: Ето какви са условията

Андреа Кими Антонели ще има шанс да си гарантира световната титла във Формула 1 още по време на предстоящата Гран При на Мексико Сити. Пилотът на Мерцедес триумфира в състезанието в САЩ, но победата не беше достатъчна, за да сложи край на шампионската интрига.

20-годишният италианец обаче разполага със сериозно предимство преди старта на пистата „Ерманос Родригес“. Той води със 123 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, а Люис Хамилтън е на още една точка зад британеца. Именно двамата пилоти остават единствените, които имат математически шансове да го изместят от върха.

За да си осигури титлата още в Мексико, Антонели трябва да запази преднина от минимум 100 точки пред конкурентите си след финала. Така съдбата на шампионата зависи изцяло от неговото представяне, като при определени условия той няма да има нужда да следи резултатите на съперниците си.

Ето трите сценария, при които Антонели може да стане световен шампион още в Мексико:

Класиране в топ 9: Италианецът ще си гарантира титлата независимо от представянето на Ръсел и Хамилтън.

Десето място: Антонели ще триумфира в шампионата, ако Джордж Ръсел не спечели състезанието.

Извън топ 10: Пилотът на Мерцедес отново може да стане шампион, но само ако нито Ръсел, нито Хамилтън завършат надпреварата с победа.

По този начин Антонели има отлична възможност да сложи точка на битката за титлата още в Мексико и да превърне силния си сезон в шампионски триумф.