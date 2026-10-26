Джейлън Дърън пропуска две седмици заради травма

Центърът на Детройт Пистънс Джейлън Дърън ще пропусне следващите две седмици заради разтежение на бедрото на десния крак. Отсъствието на баскетболиста беше обявено от клуба от Националната баскетболна асоциация.

Дърън получи травмата в петък по време на двубоя с Маями Хийт. Заради контузията той не взе участие и при победата на Детройт със 106:93 срещу Филаделфия 76ърс.

По-рано през октомври центърът подписа договор за 200 милиона долара. През миналия сезон той записа средно по 19,5 точки и 10,5 борби на мач, което му осигури място сред най-добрите играчи в кампанията.

Дърън ще остане извън състава на Пистънс в следващите две седмици, а завръщането му ще зависи от възстановяването на травмираното дясно бедро.