Новини
Спорт »
Баскетбол »
Джейлън Дърън пропуска две седмици заради травма

Джейлън Дърън пропуска две седмици заради травма

26 Октомври, 2026 18:41 322 0

  • джейлън дърен-
  • детройт пистънс-
  • нба-
  • баскетбол

Центърът на Детройт Пистънс е с разтежение на бедрото на десния крак - той получи контузията в мача срещу Маями Хийт

Джейлън Дърън пропуска две седмици заради травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Центърът на Детройт Пистънс Джейлън Дърън ще пропусне следващите две седмици заради разтежение на бедрото на десния крак. Отсъствието на баскетболиста беше обявено от клуба от Националната баскетболна асоциация.

Дърън получи травмата в петък по време на двубоя с Маями Хийт. Заради контузията той не взе участие и при победата на Детройт със 106:93 срещу Филаделфия 76ърс.

По-рано през октомври центърът подписа договор за 200 милиона долара. През миналия сезон той записа средно по 19,5 точки и 10,5 борби на мач, което му осигури място сред най-добрите играчи в кампанията.

Дърън ще остане извън състава на Пистънс в следващите две седмици, а завръщането му ще зависи от възстановяването на травмираното дясно бедро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове