Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Матео Беретини преодоля Ечевери и чака Григор Димитров или Коболи

Матео Беретини преодоля Ечевери и чака Григор Димитров или Коболи

26 Октомври, 2026 19:32 463 0

  • матео беретини-
  • григор димитров-
  • флавио коболи-
  • томас мартин ечевери-
  • виена

Италианецът спечели с 6:3, 6:4 и продължава към втория кръг на ATP 500 във Виена

Матео Беретини преодоля Ечевери и чака Григор Димитров или Коболи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Матео Беретини се класира за втория кръг на турнира от сериите ATP 500 във Виена след победа над аржентинеца Томас Мартин Ечевери с 6:3, 6:4. Италианецът приключи двубоя за 1 час и 23 минути и реализира по един пробив във всеки от двата сета.

Беретини, който е №43 в актуалната ранглиста на ATP, не допусна пробив в собственото си подаване. Ечевери, поставен под №29 в световната класация, имаше възможности да затрудни съперника си във втория сет, но италианецът ги неутрализира и запази преднината си до края.

В следващия кръг Беретини ще се изправи срещу победителя от мача между Григор Димитров и четвъртия поставен Флавио Коболи. Срещата между българина и италианеца е насрочена за 27 октомври. Димитров участва с покана от организаторите, а двубоят с Коболи ще бъде първи между двамата в професионалната им кариера.

Димитров има положителен баланс срещу Беретини - две победи в три мача. Последният им сблъсък беше на „Уимбълдън“ през юли, когато българинът спечели в пет сета с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3. „След миналата година аз съм тук и мога да пренапиша всичко“, каза Димитров след успеха си на „Уимбълдън“.

Италианецът има успешна история в турнира. През 2019 година той достигна до полуфиналите, а през 2024 и 2025 година отпадна на четвъртфиналите. Надпреварата в австрийската столица се провежда на твърди кортове на закрито и продължава до 1 ноември.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове