Матео Беретини преодоля Ечевери и чака Григор Димитров или Коболи

Матео Беретини се класира за втория кръг на турнира от сериите ATP 500 във Виена след победа над аржентинеца Томас Мартин Ечевери с 6:3, 6:4. Италианецът приключи двубоя за 1 час и 23 минути и реализира по един пробив във всеки от двата сета.

Беретини, който е №43 в актуалната ранглиста на ATP, не допусна пробив в собственото си подаване. Ечевери, поставен под №29 в световната класация, имаше възможности да затрудни съперника си във втория сет, но италианецът ги неутрализира и запази преднината си до края.

В следващия кръг Беретини ще се изправи срещу победителя от мача между Григор Димитров и четвъртия поставен Флавио Коболи. Срещата между българина и италианеца е насрочена за 27 октомври. Димитров участва с покана от организаторите, а двубоят с Коболи ще бъде първи между двамата в професионалната им кариера.

Димитров има положителен баланс срещу Беретини - две победи в три мача. Последният им сблъсък беше на „Уимбълдън“ през юли, когато българинът спечели в пет сета с 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3. „След миналата година аз съм тук и мога да пренапиша всичко“, каза Димитров след успеха си на „Уимбълдън“.

Италианецът има успешна история в турнира. През 2019 година той достигна до полуфиналите, а през 2024 и 2025 година отпадна на четвъртфиналите. Надпреварата в австрийската столица се провежда на твърди кортове на закрито и продължава до 1 ноември.