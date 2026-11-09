Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров падна до №135, Андреев скочи с 47 места

Григор Димитров падна до №135, Андреев скочи с 47 места

9 Ноември, 2026 13:05 453 3

  • григор димитров-
  • адриан андреев-
  • пьотр нестеров-
  • иван иванов

Пьотр Нестеров и Иван Иванов също се изкачиха в обновената ранглиста на ATP

Григор Димитров падна до №135, Андреев скочи с 47 места - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отстъпи с една позиция в световната ранглиста на ATP и вече е 135-и с актив от 422 точки. Българинът приключи сезона си след загуба от Адолфо Даниел Вайехо в квалификациите на турнира „Мастърс“ в Париж – 6:7(3), 6:4, 3:6.

Това е поредното понижение за Димитров през сезон, който завърши без участие в други турнири. Последният му мач за годината беше поражението срещу Вайехо, а според Sportal, позовавайки се на TennisKafe, българинът няма да се състезава повече през 2026 г.

Пьотр Нестеров остава вторият най-високо класиран българин. Той напредна с четири места до 282-ра позиция и вече има 194 точки.

Иван Иванов се изкачи с шест места до №459 със 100 точки. 18-годишният тенисист е юношески шампион на „Уимбълдън“ и US Open за 2025 г. и се доближава до най-доброто си класиране, като разликата до него е две позиции.

Димитър Кузманов отстъпи с три места до 366-а позиция и е с 139 точки. Александър Донски заема 515-о място с 84 точки, а Янаки Милев е 526-и с 82 точки.

Адриан Андреев записа най-същественото движение нагоре сред българските представители. Той прескочи 47 позиции и вече е 584-и с 65 точки.

Илиян Радулов заема 563-о място със 70 точки, Александър Василев е 604-и с 63 точки, Георги Лазаров е 723-и с 44 точки, а Анас Маздрашки – 817-и с 34 точки. Данните за Донски, Милев, Радулов и Василев са от актуализираното подреждане към 9 ноември.

В челото Александър Зверев запазва лидерската позиция с 9550 точки. След него са Яник Синер с 9450 и Карлос Алкарас със 7100 точки. Тейлър Фриц се завръща в Топ 10, а Новак Джокович е 12-и.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Да се беше оттеглил когато беше в 10ката! Ама, на, е, нали сме големината работа! Абе, бос ходи, ама чорбаджийски стъпва...

    Коментиран от #3

    13:31 09.11.2026

  • 2 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Няма значение мястото,важното е тотото да върви.

    13:41 09.11.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Интересно, колко дълго ще продължи да се излага!😂

    13:46 09.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове