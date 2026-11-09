Григор Димитров падна до №135, Андреев скочи с 47 места

Григор Димитров отстъпи с една позиция в световната ранглиста на ATP и вече е 135-и с актив от 422 точки. Българинът приключи сезона си след загуба от Адолфо Даниел Вайехо в квалификациите на турнира „Мастърс“ в Париж – 6:7(3), 6:4, 3:6.

Това е поредното понижение за Димитров през сезон, който завърши без участие в други турнири. Последният му мач за годината беше поражението срещу Вайехо, а според Sportal, позовавайки се на TennisKafe, българинът няма да се състезава повече през 2026 г.

Пьотр Нестеров остава вторият най-високо класиран българин. Той напредна с четири места до 282-ра позиция и вече има 194 точки.

Иван Иванов се изкачи с шест места до №459 със 100 точки. 18-годишният тенисист е юношески шампион на „Уимбълдън“ и US Open за 2025 г. и се доближава до най-доброто си класиране, като разликата до него е две позиции.

Димитър Кузманов отстъпи с три места до 366-а позиция и е с 139 точки. Александър Донски заема 515-о място с 84 точки, а Янаки Милев е 526-и с 82 точки.

Адриан Андреев записа най-същественото движение нагоре сред българските представители. Той прескочи 47 позиции и вече е 584-и с 65 точки.

Илиян Радулов заема 563-о място със 70 точки, Александър Василев е 604-и с 63 точки, Георги Лазаров е 723-и с 44 точки, а Анас Маздрашки – 817-и с 34 точки. Данните за Донски, Милев, Радулов и Василев са от актуализираното подреждане към 9 ноември.

В челото Александър Зверев запазва лидерската позиция с 9550 точки. След него са Яник Синер с 9450 и Карлос Алкарас със 7100 точки. Тейлър Фриц се завръща в Топ 10, а Новак Джокович е 12-и.