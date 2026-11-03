Григор Димитров приключи сезона! Българинът няма да играе повече през 2026 година

Григор Димитров няма да участва в повече турнири до края на 2026 година. Така последната му поява на корта за сезона се оказа загубата от Адолфо Вайехо в квалификациите на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Българският тенисист отстъпи с 6:7(3), 6:4, 3:6.

Преди това Димитров получи „уайлд кард“ за надпреварата от категория ATP 500 във Виена, но и там не успя да запише победа. Той отпадна след поражение от Флавио Коболи с 4:6, 6:3, 3:6, припомня TennisKafe.

За съжаление, физическите проблеми отново оказаха сериозно влияние върху представянето на най-добрия български тенисист. За втора поредна година контузии попречиха на Димитров да реализира пълноценно плановете си, като той пропусна част от предвидените турнири, а в други не успя да бъде в оптимална физическа форма.