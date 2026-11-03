Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров приключи сезона! Българинът няма да играе повече през 2026 година

Григор Димитров приключи сезона! Българинът няма да играе повече през 2026 година

3 Ноември, 2026 18:01 530 2

  • григор димитров-
  • тенис-
  • atp-
  • сезон 2026-
  • мастърс париж-
  • адолфо вайехо-
  • флавио коболи-
  • турнир във виена-
  • контузии-
  • български тенис

Последната му поява на корта за сезона се оказа загубата от Адолфо Вайехо

Григор Димитров приключи сезона! Българинът няма да играе повече през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров няма да участва в повече турнири до края на 2026 година. Така последната му поява на корта за сезона се оказа загубата от Адолфо Вайехо в квалификациите на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж. Българският тенисист отстъпи с 6:7(3), 6:4, 3:6.

Преди това Димитров получи „уайлд кард“ за надпреварата от категория ATP 500 във Виена, но и там не успя да запише победа. Той отпадна след поражение от Флавио Коболи с 4:6, 6:3, 3:6, припомня TennisKafe.

За съжаление, физическите проблеми отново оказаха сериозно влияние върху представянето на най-добрия български тенисист. За втора поредна година контузии попречиха на Димитров да реализира пълноценно плановете си, като той пропусна част от предвидените турнири, а в други не успя да бъде в оптимална физическа форма.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Паднала

    1 0 Отговор
    Добре че няма да играе защото колкото пъти се появи на корта все губи.Да се задоволи с мексикаката защото тука момите от столипеново и максуда са го отсвирили.

    19:00 03.11.2026

  • 2 Чичо Тони

    0 0 Отговор
    Дано и не се завърне никога повече на корта. Писна ни да мъчи тенис 🎾 и тенис топката.

    19:03 03.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове