Ларса Пипън прикова погледите с ефектна бяла рокля

Риалити звездата Ларса Пипън отново привлече вниманието в социалните мрежи с атрактивна визия. Бившата съпруга на легендата на НБА Скоти Пипън сподели снимки, на които позира в къса бяла рокля по тялото, подчертаваща фигурата ѝ.

Публикацията бързо събра множество харесвания в Instagram, където Ларса има 5,3 милиона последователи. С ефектната си визия тя отново предизвика интереса на почитателите си в социалната платформа.