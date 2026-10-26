Ларса Пипън прикова погледите с ефектна бяла рокля

Риалити звездата Ларса Пипън отново привлече вниманието в социалните мрежи с атрактивна визия. Бившата съпруга на легендата на НБА Скоти Пипън сподели снимки, на които позира в къса бяла рокля по тялото, подчертаваща фигурата ѝ.
Публикацията бързо събра множество харесвания в Instagram, където Ларса има 5,3 милиона последователи. С ефектната си визия тя отново предизвика интереса на почитателите си в социалната платформа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скъпи съотечественици
Коментиран от #2
23:20 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.