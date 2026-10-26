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Ларса Пипън прикова погледите с ефектна бяла рокля

Ларса Пипън прикова погледите с ефектна бяла рокля

26 Октомври, 2026 22:56 670 2

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Публикацията бързо събра множество харесвания в Instagram

Ларса Пипън прикова погледите с ефектна бяла рокля - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Риалити звездата Ларса Пипън отново привлече вниманието в социалните мрежи с атрактивна визия. Бившата съпруга на легендата на НБА Скоти Пипън сподели снимки, на които позира в къса бяла рокля по тялото, подчертаваща фигурата ѝ.

Публикацията бързо събра множество харесвания в Instagram, където Ларса има 5,3 милиона последователи. С ефектната си визия тя отново предизвика интереса на почитателите си в социалната платформа.



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  • 1 Скъпи съотечественици

    0 0 Отговор
    Надървих го

    Коментиран от #2

    23:20 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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