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Ламин Ямал спечели приза за Млад талант на годината на церемонията за „Златната топка“ 2026

Ламин Ямал спечели приза за Млад талант на годината на церемонията за „Златната топка“ 2026

26 Октомври, 2026 23:04 805 2

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  • футбол-
  • награди

Началото на галавечерта беше отложено с 45 минути поради интензивни задръствания в британската столица

Ламин Ямал спечели приза за Млад талант на годината на церемонията за „Златната топка“ 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В английската столица стартира юбилейното 70-о издание на престижните награди „Златна топка“, като за първи път в историята церемонията се провежда в Лондон. Домакин на бляскавото събитие е историческият театър „Лондон Паладиум“. Началото на галавечерта беше отложено с 45 минути поради интензивни задръствания в британската столица, а в ролята на водещи влизат френската футболна легенда Тиери Анри и британската спортна журналистка Кейт Скот.

Първата официална награда за вечерта бе връчена в категорията за най-добър млад играч на годината. Призът бе спечелен от Ламин Ямал, който получи отличието лично от украинската футболна легенда Андрий Шевченко.

В конкуренцията за престижното признание бяха още съотборникът на Ямал в Барселона – Пау Кубарси, Ленарт Карл от Байерн (Мюнхен), Уарен Заир-Емери от Пари Сен Жермен и Ян Диоманде от Реал Мадрид. При получаването на наградата младият футболист демонстрира колегиалност, заявявайки в своето изказване, че отличието е трябвало да отиде при неговия съотборник Пау Кубарси.

Церемонията продължава с връчването на останалите категории и очакването на кулминацията на вечерта – името на носителя на „Златната топка“ за 2026 година.


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  • 2 МЪЖКО АРАБЧЕ

    0 1 Отговор
    ТЪРСИ БЯЛА МОМА....ПОРЕДНАТА СЕРИЯ.....

    23:25 26.10.2026

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