Ламин Ямал спечели приза за Млад талант на годината на церемонията за „Златната топка“ 2026

В английската столица стартира юбилейното 70-о издание на престижните награди „Златна топка“, като за първи път в историята церемонията се провежда в Лондон. Домакин на бляскавото събитие е историческият театър „Лондон Паладиум“. Началото на галавечерта беше отложено с 45 минути поради интензивни задръствания в британската столица, а в ролята на водещи влизат френската футболна легенда Тиери Анри и британската спортна журналистка Кейт Скот.

Първата официална награда за вечерта бе връчена в категорията за най-добър млад играч на годината. Призът бе спечелен от Ламин Ямал, който получи отличието лично от украинската футболна легенда Андрий Шевченко.

В конкуренцията за престижното признание бяха още съотборникът на Ямал в Барселона – Пау Кубарси, Ленарт Карл от Байерн (Мюнхен), Уарен Заир-Емери от Пари Сен Жермен и Ян Диоманде от Реал Мадрид. При получаването на наградата младият футболист демонстрира колегиалност, заявявайки в своето изказване, че отличието е трябвало да отиде при неговия съотборник Пау Кубарси.

Церемонията продължава с връчването на останалите категории и очакването на кулминацията на вечерта – името на носителя на „Златната топка“ за 2026 година.