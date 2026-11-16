Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пеп Гуардиола обяви дали ще стане треньор на САЩ

Пеп Гуардиола обяви дали ще стане треньор на САЩ

16 Ноември, 2026 13:57 569 0

  • пеп гуардиола-
  • национален отбор на сащ-
  • маурисио почетино-
  • манчестър юнайтед-
  • футбол

Испанецът остава решен да прекара цял сезон извън футбола, въпреки че е фаворит за поста след напускането на Маурисио Почетино

Пеп Гуардиола обяви дали ще стане треньор на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пеп Гуардиола няма намерение да поема националния отбор на САЩ, въпреки че се очертава като основен фаворит за поста след напускането на Маурисио Почетино. Американската футболна федерация се очаква да отправи предложение към испанския треньор, но източници, близки до него, твърдят, че той е решен да прекара цял сезон далеч от треньорската скамейка.

Почетино освободи поста, за да поеме Манчестър Юнайтед след уволнението на Майкъл Карик. Според Асошиейтед прес американската федерация вероятно ще проучи възможността да привлече Гуардиола, но на този етап няма потвърждение за официално отправена оферта или започнали преговори.

55-годишният специалист напусна Манчестър Сити през 2026 г. и засега не планира незабавно завръщане към клубния или международния футбол. По-рано през годината той е провел разговори с Италианската футболна федерация, но е отхвърлил предложението да поеме националния отбор.

Подобен интерес към него имаше и от Англия. Футболната асоциация на страната го разглеждаше като възможен наследник на Гарет Саутгейт, преди през 2024 г. да назначи Томас Тухел.

Отказът на Гуардиола не означава, че той е изключил международното треньорство. Испанецът отдавна заявява желание да води национален отбор на голям турнир. Сред възможните дестинации за бъдещето са Бразилия и Англия, а САЩ също продължават да представляват интерес заради възможността да бъде изграден дългосрочен проект.

„САЩ са очарователна дестинация за изграждането на проект за много години и за извеждането на националния отбор на следващото ниво“, е казвал Гуардиола.

Преди назначаването на Почетино американската федерация вече е търсила известен европейски треньор за подготовката на отбора за големи международни турнири. Ако Гуардиола запази решението си за едногодишна почивка, ръководството ще трябва да потърси друг постоянен селекционер.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове