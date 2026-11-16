Пеп Гуардиола обяви дали ще стане треньор на САЩ

Пеп Гуардиола няма намерение да поема националния отбор на САЩ, въпреки че се очертава като основен фаворит за поста след напускането на Маурисио Почетино. Американската футболна федерация се очаква да отправи предложение към испанския треньор, но източници, близки до него, твърдят, че той е решен да прекара цял сезон далеч от треньорската скамейка.

Почетино освободи поста, за да поеме Манчестър Юнайтед след уволнението на Майкъл Карик. Според Асошиейтед прес американската федерация вероятно ще проучи възможността да привлече Гуардиола, но на този етап няма потвърждение за официално отправена оферта или започнали преговори.

55-годишният специалист напусна Манчестър Сити през 2026 г. и засега не планира незабавно завръщане към клубния или международния футбол. По-рано през годината той е провел разговори с Италианската футболна федерация, но е отхвърлил предложението да поеме националния отбор.

Подобен интерес към него имаше и от Англия. Футболната асоциация на страната го разглеждаше като възможен наследник на Гарет Саутгейт, преди през 2024 г. да назначи Томас Тухел.

Отказът на Гуардиола не означава, че той е изключил международното треньорство. Испанецът отдавна заявява желание да води национален отбор на голям турнир. Сред възможните дестинации за бъдещето са Бразилия и Англия, а САЩ също продължават да представляват интерес заради възможността да бъде изграден дългосрочен проект.

„САЩ са очарователна дестинация за изграждането на проект за много години и за извеждането на националния отбор на следващото ниво“, е казвал Гуардиола.

Преди назначаването на Почетино американската федерация вече е търсила известен европейски треньор за подготовката на отбора за големи международни турнири. Ако Гуардиола запази решението си за едногодишна почивка, ръководството ще трябва да потърси друг постоянен селекционер.