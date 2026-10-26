Пере Ромеу спечели наградата за най-добър треньор в женския футбол

Наставникът на Барселона Пере Ромеу бе отличен като най-добър треньор на женски отбор за годината. Признанието бе връчено по време на церемонията за „Златната топка“, която се провежда в Лондон.

Специалистът от каталунския гранд получи наградата в конкуренцията на още четирима номинирани, сред които Джонатан Хиралдес от Олимпик Лион, Андре от Манчестър Сити, Нилс Нилсен, селекционер на националния отбор на Япония, както и Елена Садик, свързвана със Селтик и БК Хекен.

Отличието поставя Ромеу сред водещите имена в треньорската професия при женския футбол.