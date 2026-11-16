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МОН решава съдбата на училището в Бояново

МОН решава съдбата на училището в Бояново

16 Ноември, 2026 16:07 810 7

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Проверката започна след репортаж за масово отсъстващи ученици и неизползвани помещения. Обсъждат се закриване или мерки за възстановяване на учебния процес

МОН решава съдбата на училището в Бояново - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката започна пълна проверка в училището в село Бояново, област Ямбол, след репортаж на NOVA за значително разминаване между броя на записаните и реално присъстващите ученици. При посещение на заместник-министъра на образованието Таня Панчева в учебното заведение са били установени 40 ученици при 130 деца по списък.

„Случващото се в училището в село Бояново е недопустимо за образователната система и няма да продължи“, заяви Панчева. По думите ѝ установеното присъствие показва тенденция към трайно непосещаване на училище от част от учениците.

Проверяват учениците и отговорността на институциите

В проверката участват екипи на МОН, представители на Министерството на вътрешните работи, социалните служби, отделите за закрила на детето, местната власт и областната администрация. След приключването ѝ могат да бъдат наложени административни мерки, а при наличие на основания да бъдат подадени сигнали до прокуратурата.

Ще бъдат изяснени причините, поради които учениците не посещават занятията. МОН ще проверява дали става дума за икономически, социални или други обстоятелства и ще обсъжда подкрепа за връщането на децата в образователната система.

Панчева посочи, че проблемът вероятно се е натрупвал с години и не е единичен случай. Отговорността за организацията на учебния процес е на директора, докато Регионалното управление на образованието има контролни задължения. Проверка може да обхване и действия на длъжностни лица от предходни години.

Два варианта за училището в Бояново

„Пред нас стоят два пътя – или да закрием училището, тъй като в него има трайно непосещаващи ученици, другият път е да подпомогнем неговата дейност и да се опитаме да възстановим нормалния учебен процес“, каза заместник-министърът.

По данни, представени във връзка с репортажа на NOVA, в училището се обучават 130 деца, а селото има по-малко от 500 жители. Посочени са близо 720 000 евро за началото на учебната година, още приблизително толкова за ремонта на общежитието и 90 000 евро за оборудване на STEM кабинет. В репортажа е показано, че общежитието и оборудваните помещения не се използват по предназначение.

След индивидуалните проверки МОН ще обсъди дали и как да подкрепи училището, за да продължи да функционира законосъобразно. Панчева заяви още, че действащият модел на финансиране може да допринася за подобни проблеми, но промяна на формулата няма да бъде направена в рамките на следващия бюджет заради необходимостта от подробен анализ.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


Ямбол / България
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