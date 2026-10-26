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Барселона бе обявен за най-добър женски клуб на церемонията за „Златната топка“ 2026

Барселона бе обявен за най-добър женски клуб на церемонията за „Златната топка“ 2026

26 Октомври, 2026 23:56 519 0

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Каталунският тим триумфира в конкуренция с европейските футболни грандове Байерн Мюнхен, Манчестър Сити и Олимпик Лион

Барселона бе обявен за най-добър женски клуб на церемонията за „Златната топка“ 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанският гранд Барселона спечели престижното отличие за „Най-добър женски клуб на годината“ по време на 70-ата галавечер за връчването на „Златната топка“, която се провежда в Лондон. Каталунският тим триумфира в конкуренция с европейските футболни грандове Байерн (Мюнхен), Манчестър Сити и Олимпик (Лион).

Успехът на Барселона на церемонията бе затвърден и в индивидуалните категории. Стражът на женския състав Каталина Кол получи отличието за най-добър вратар при дамите, поставяйки клуба начело по брой спечелени призове до момента през вечерта.

Отличията потвърждават доминиращата роля на Барселона в женския европейски футбол през изминалата година.



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