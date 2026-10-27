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Спортът по ТВ в понеделник (27 октомври)

Спортът по ТВ в понеделник (27 октомври)

27 Октомври, 2026 06:18 606 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (27 октомври) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 НБА, Денвър – Голдън Стейт Диема спорт 3

10.00 Вдигане на тежести Би Ти Ви Екшън, Ринг

12.00 Теджън – Висел Диема спорт 3

12.00 Киото – Нюкасъл Джетс Нова спорт

14.15 Пекин – Джонбук Диема спорт 3

14.15 Рачабури – Кашива Нова спорт

14.30 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 4

15.00 Борба, Световно първенство БНТ 3

17.00 Черно море – Септември Диема спорт

18.00 Шабаб Ал Ахли – Естегал Диема спорт 2

19.00 Хамбургер – Айнтрахт Диема спорт 3

19.00 Рот Вайс (Есен) – Лайпциг Нова спорт

19.30 Арда – Левски Диема спорт

19.30 Сасуоло – Лацио МАХ Спорт 3

21.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

21.45 Борусия (Д) – Вердер Диема спорт

21.45 Елверсберг – Дармщад Нова спорт

21.45 Торино – Комо МАХ Спорт 2

21.45 Рома – Каляри МАХ Спорт 3

22.00 Флийдууд – Арсенал Диема спорт 2

03.00 НБА, Ню Йорк – Детройт Диема спорт 2


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