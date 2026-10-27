Спортът по ТВ в понеделник (27 октомври)

05.00 НБА, Денвър – Голдън Стейт Диема спорт 3
10.00 Вдигане на тежести Би Ти Ви Екшън, Ринг
12.00 Теджън – Висел Диема спорт 3
12.00 Киото – Нюкасъл Джетс Нова спорт
14.15 Пекин – Джонбук Диема спорт 3
14.15 Рачабури – Кашива Нова спорт
14.30 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 4
15.00 Борба, Световно първенство БНТ 3
17.00 Черно море – Септември Диема спорт
18.00 Шабаб Ал Ахли – Естегал Диема спорт 2
19.00 Хамбургер – Айнтрахт Диема спорт 3
19.00 Рот Вайс (Есен) – Лайпциг Нова спорт
19.30 Арда – Левски Диема спорт
19.30 Сасуоло – Лацио МАХ Спорт 3
21.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
21.45 Борусия (Д) – Вердер Диема спорт
21.45 Елверсберг – Дармщад Нова спорт
21.45 Торино – Комо МАХ Спорт 2
21.45 Рома – Каляри МАХ Спорт 3
22.00 Флийдууд – Арсенал Диема спорт 2
03.00 НБА, Ню Йорк – Детройт Диема спорт 2
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