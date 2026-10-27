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Безапелационна Елизара Янева потегли с лесна победа в Курмайо

Безапелационна Елизара Янева потегли с лесна победа в Курмайо

27 Октомври, 2026 19:43 391 0

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19-годишната пловдивчанка не остави никакви шансове на Джесика Пиери

Безапелационна Елизара Янева потегли с лесна победа в Курмайо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България при жените Елизара Янева стартира с категоричен успех участието си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в италианския зимен курорт Курмайо, с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната пловдивчанка не остави никакви шансове на участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Джесика Пиери, пречупвайки я с 6:2, 6:2 за точно 70 минути игра.

Първата част започна равностойно до 2:2, но след това българката превключи на по-висока предавка. С два пробива и четири последователни гейма Янева затвори сета с 6:2. Във втората част устремът ѝ продължи и тя бързо поведе с 5:1. Въпреки че италианката върна един брейк, българската националка отговори с нов пробив за крайното 6:2, подпечатвайки класирането си напред.

С този успех Елизара Янева си осигури 15 точки за световната ранглиста на WTA, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 139-о място, както и 1740 евро от наградния фонд.

Във втория кръг (осминафинали) българката очаква победителката от двубоя между третата поставена в схемата Оксана Селехметева (Испания) и Адриен Над (Унгария).


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