ПФК „Черно море“ официално представи Даниел Георгиев като новия технически директор на клуба. Бившият полузащитник се завръща във варненския тим, за който е играл в два периода.

„Радвам се, че се завръщам в Черно море. Винаги съм бил с добри чувства към клуба. За мен е сбъдната мечта отново да съм тук“, заяви Георгиев след назначаването си.

Новият технически директор ще бъде част от екипа на варненския клуб и ще се включи активно в работата по развитието му. Конкретен срок на договора и допълнителни подробности за разпределението на отговорностите не бяха посочени в съобщението за назначението.

Георгиев е част от състава на Черно море, който спечели Купата на България през сезон 2014/2015. Няколко месеца по-късно варненци завоюваха и Суперкупата на България.

След края на състезателната си кариера Георгиев работи като кондиционен треньор в Добруджа, а през последната година преди завръщането си в Черно море е бил анализатор в ЦСКА 1948.

С назначаването му клубът поставя начело на техническото направление човек, който познава вътрешната среда в Черно море и вече е бил част от състава при спечелването на последните големи отличия на тима.