Сантос е провел предварителни разговори с Реал Мадрид за евентуалното завръщане на Родриго под наем през първата половина на 2027 г. Информацията е потвърдена от ESPN Brasil и цитирана от Goal.com Brasil. Идеята на бразилския клуб е нападателят да се върне временно на „Вила Белмиро“ за около шест месеца.

В Реал Мадрид обаче не планират да освободят Родриго през зимния трансферен прозорец. Испанският клуб разчита на него за втората половина на сезона, след като приключи възстановяването му от тежката контузия на дясното коляно. Според ESPN Brasil старши треньорът Жозе Моуриньо възнамерява да използва бразилеца, когато той отново бъде готов за мачове.

Самият футболист също не обмисля напускане на Реал Мадрид. Подкрепата, която клубът му е оказал по време на възстановяването, е сред причините Родриго да не настоява за трансфер. Английски клубове са проявили интерес към него, но тези възможности не са го убедили.

Реал Мадрид очаква Родриго да се завърне в игра в началото на 2027 г. На 10 март той претърпя операция заради скъсване на предната кръстна връзка и външния менискус на дясното коляно. В медицинския доклад на клуба се посочва: „Операцията беше извършена под наблюдението на медицинските служби на клуба“.

Контузията получи на 2 март 2026 г. по време на мача срещу Хетафе и го извади от остатъка от сезона, както и от Световното първенство през 2026 г. През септември Родриго вече поднови заниманията си на терена, но без работа с топка, а възстановяването продължава по програма на медицинския екип на Реал Мадрид.

Родриго е юноша на Сантос и игра за първия отбор на клуба от 2017 до 2019 г. През 2019 г. той премина в Реал Мадрид, където договорът му е до лятото на 2028 г.