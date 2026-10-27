Александър Зверев оцеля в тенис трилър във Виена! Световният №2 спаси четири мачбола

Александър Зверев се класира за осминафиналите на турнира от сериите ATP 500 във Виена – Erste Bank Open 2026. Германецът, който заема второто място в световната ранглиста, надделя над испанеца Мартин Ландалусе след драматичен сблъсък със 7:5, 3:6, 7:6(11).

Зверев започна по-добре срещата и проби подаването на съперника си в третия гейм на първия сет. Ландалусе обаче бързо възстанови равенството с брейк в шестия гейм. Германецът нанесе решаващия си удар в 11-ия гейм, когато отново спечели подаването на испанеца, след което затвори частта със 7:5.

Във втория сет Ландалусе пое инициативата още в началото. Испанецът реализира пробив във втория гейм и запази преднината си до края, за да изравни резултата след 6:3.

Развръзката дойде в третата част, в която нито един от двамата тенисисти не допусна пробив. Така победителят трябваше да бъде определен с тайбрек, превърнал се в истинска битка на нерви. Ландалусе стигна до възможност да приключи мача, но Зверев успя да се измъкне от тежката ситуация, спасявайки общо четири мачбола. Световният №2 показа характер в решаващите моменти и спечели тайбрека с 13:11 точки, с което си осигури място в следващия кръг.

На осминафиналите Зверев ще срещне победителя от двубоя между нидерландеца Талон Грикспоор и американеца Брендън Накашима.