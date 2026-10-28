Фабрицио Романо за Хари Кейн: Знам какво направи миналото лято

Испанските грандове Барселона и Реал Мадрид са направили опити да привлекат нападателя на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн, който спечели "Златната топка" за 2026 година. Според трансферния гуру Фабрицио Романо двата клуба са се свързали с представителите на английския национал през миналото лято, но са получили отказ.

"Може да ви изненада, но ви гарантирам, че миналото лято, по време на първата част от предсезонната подготовка, водещи испански клубове като Барселона и Реал Мадрид се свързаха с Кейн. Отговорът винаги беше един и същ: "Благодарим, но сме съсредоточени върху договора си с Байерн". Нямаше никакви преговори, защото Кейн реши да остане верен на Байерн", обясни Фабрицио Романо във видео в своя канал в "Ютюб".