Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фабрицио Романо за Хари Кейн: Знам какво направи миналото лято

Фабрицио Романо за Хари Кейн: Знам какво направи миналото лято

28 Октомври, 2026 09:18 702 2

  • хари кейн-
  • фабрицио романо-
  • futbol-
  • zlatna topka

Нямаше никакви преговори, защото Кейн реши да остане верен на Байерн

Фабрицио Романо за Хари Кейн: Знам какво направи миналото лято - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанските грандове Барселона и Реал Мадрид са направили опити да привлекат нападателя на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн, който спечели "Златната топка" за 2026 година. Според трансферния гуру Фабрицио Романо двата клуба са се свързали с представителите на английския национал през миналото лято, но са получили отказ.

"Може да ви изненада, но ви гарантирам, че миналото лято, по време на първата част от предсезонната подготовка, водещи испански клубове като Барселона и Реал Мадрид се свързаха с Кейн. Отговорът винаги беше един и същ: "Благодарим, но сме съсредоточени върху договора си с Байерн". Нямаше никакви преговори, защото Кейн реши да остане верен на Байерн", обясни Фабрицио Романо във видео в своя канал в "Ютюб".


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 до първия, дето вече го изтриха

    0 0 Отговор
    За журналистите или добро, или нищо - също като за онези другите!!!

    10:09 28.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове