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Лапорта: Ямал заслужаваше „Златната топка“

Лапорта: Ямал заслужаваше „Златната топка“

27 Октомври, 2026 16:55 699 3

  • жоан лапорта-
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  • хари кейн

Президентът на Барселона прие избора на Хари Кейн, но призова 19-годишният нападател да получи подкрепа след третото си място

Лапорта: Ямал заслужаваше „Златната топка“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви, че Ламин Ямал е направил достатъчно, за да заслужи „Златната топка“ за 2026 г. 19-годишният нападател остана трети в класацията, след победителя Хари Кейн и втория Килиан Мбапе.

„Не знам кога ще спечели „Златната топка“, но според мен той направи достатъчно, за да я заслужи. Гласуващите решиха, че трябва да е някой друг и ние приемаме това“, заяви Лапорта, цитиран от Sport.es.

Президентът на каталунския клуб подчерта, че Ямал трябва да продължи да получава подкрепа след решението на журито.

„Трябва да го подкрепим. Той е страхотен играч, много се гордеем с него и всички ще го аплодираме да продължава да играе така и да спечели тази награда“, каза Лапорта.

Церемонията се проведе на 26 октомври в лондонския театър „Паладиум“. Хари Кейн беше обявен за носител на наградата, Килиан Мбапе зае второто място, а Ямал допълни челната тройка.

Испанецът получи и наградата за най-добър футболист под 21 години за трети пореден сезон. През кампанията 2025/26 той изигра 45 мача за Барселона във всички турнири, в които отбеляза 24 гола и направи 17 асистенции.


Великобритания
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  • 1 млад е още

    9 0 Отговор
    нека да му поникне брада първо.. С това мустаче не минава номера..

    17:08 27.10.2026

  • 2 Самохвалството

    6 0 Отговор
    Не е добро нещо

    17:18 27.10.2026

  • 3 Анджо

    8 2 Отговор
    Не е вярно ,че я заслужава. Кейн и Мбапе са по добри в момента даже и.прз сезона. Много го възхваляват и според мен може да си провали кариерата. Има още много хляб да изяде до като ги настигне тия двамата.

    17:28 27.10.2026

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