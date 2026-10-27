Лапорта: Ямал заслужаваше „Златната топка“

Президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви, че Ламин Ямал е направил достатъчно, за да заслужи „Златната топка“ за 2026 г. 19-годишният нападател остана трети в класацията, след победителя Хари Кейн и втория Килиан Мбапе.

„Не знам кога ще спечели „Златната топка“, но според мен той направи достатъчно, за да я заслужи. Гласуващите решиха, че трябва да е някой друг и ние приемаме това“, заяви Лапорта, цитиран от Sport.es.

Президентът на каталунския клуб подчерта, че Ямал трябва да продължи да получава подкрепа след решението на журито.

„Трябва да го подкрепим. Той е страхотен играч, много се гордеем с него и всички ще го аплодираме да продължава да играе така и да спечели тази награда“, каза Лапорта.

Церемонията се проведе на 26 октомври в лондонския театър „Паладиум“. Хари Кейн беше обявен за носител на наградата, Килиан Мбапе зае второто място, а Ямал допълни челната тройка.

Испанецът получи и наградата за най-добър футболист под 21 години за трети пореден сезон. През кампанията 2025/26 той изигра 45 мача за Барселона във всички турнири, в които отбеляза 24 гола и направи 17 асистенции.