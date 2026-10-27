Хари Кейн към съпругата си: "Не беше възможно без теб"

Хари Кейн посвети „Златната топка“ за 2026 година на съпругата си Кейти Гудланд и на цялото си семейство. Английският нападател получи престижното отличие на церемония в „Лондон Паладиум“, след като през сезон 2025/26 отбеляза 73 гола за Байерн Мюнхен и националния отбор на Англия.

Кейн изпревари Килиан Мбапе и Ламин Ямал в гласуването и стана първият англичанин, спечелил наградата след Майкъл Оуен през 2001 г. Той получи и отличието за най-добър нападател. Байерн завърши сезона с вътрешен требъл, а Кейн за трети пореден път стана голмайстор на германското първенство.

В емоционалната си реч Кейн се обърна към Гудланд, с която се познава от детството. „Това е трофей, който празнуваме заедно – не аз, а аз и ти, цялото семейство“, каза той, цитиран от „Индипендънт“.

Футболистът нарече съпругата си своя най-добра приятелка и „най-големия си поддръжник“. Кейн заяви, че тя е искала успеха му дори повече от него, жертвала е личното си време, за да му помага да преследва мечтите си, и че отличието не би било възможно без нейната подкрепа.

„Знаех, че чакането да разберем резултата е било ужасно за теб. Ето го – успяхме“, каза още нападателят в посланието си към Гудланд. Двамата имат четири деца – Айви, Вивиан, Луис и Хенри.

След връчването на наградата Кейн отдаде признание и на хората около себе си. Той спомена родителите си и брат си Чарли, който го е подкрепял още от детските му години, както и съотборниците, треньорите и служителите на Байерн и Англия.

Нападателят благодари и на Тотнъм, където започна професионалната си кариера. Според „Скай Спортс“ Кейн е посочил, че индивидуалното отличие е резултат и от работата на футболистите, които са му подавали и са му създавали пространства на терена.

С успеха си Кейн се присъедини към списъка на английските носители на „Златната топка“, в който са още Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен.

Източници: the-independent.com, skysports.com