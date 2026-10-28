Инвеститорите се насочват към нови и неразвити имотни пазари

Картата на перспективните пазари на недвижими имоти постепенно се разширява отвъд традиционните граници на Централна и Източна Европа. Кавказ и Централна Азия започват да привличат по-сериозно внимание от международните инвеститори благодарение на икономическия растеж, новата транспортна инфраструктура и развитието на индустрията и логистиката.

През последните десетилетия държави като Полша, Чехия и Румъния преминаха от периферни за международния капитал пазари към утвърдени инвестиционни дестинации с развити сектори на бизнес имотите. Сега подобно разширяване на инвестиционния хоризонт се наблюдава още по на изток, макар пазарите там да са на значително различни етапи на развитие.

Сред основните двигатели на промяната е транспортната свързаност. Инвестициите в железопътни линии, пътища, логистични мрежи и регионални търговски връзки създават предпоставки за развитие на складови, индустриални и търговски площи.

Особено внимание привлича Транскаспийският международен транспортен маршрут, известен като Средния коридор, който свързва Централна Азия с Европа през Каспийско море и Южен Кавказ. Значението му за имотния сектор не се ограничава само до транзита на стоки. Подобна инфраструктура може да стимулира компании да изграждат производствени мощности, логистични бази и вериги за доставки в близост до ключовите транспортни направления.

Армения е един от интересните примери. Инициативата ѝ „Кръстопът на мира“ предвижда развитие и възстановяване на транспортни връзки в региона. По-добрата свързаност би могла да допълни позициите на страната в технологиите и инженерните дейности и да отвори възможности за инвестиции в индустриални и логистични площи, енергетика, инфраструктура и градски проекти.

Интересът не се ограничава до Кавказ. Казахстан и Узбекистан също отчитат нарастващо търсене на модерни индустриални и складови площи. Паралелно с това развитието на туризма и градската инфраструктура създава възможности за хотели, търговски обекти и други видове недвижими активи.

Това обаче все още са пазари, които се различават значително от утвърдените инвестиционни центрове в Европа. За навлизането на голям международен капитал са важни не само икономическият растеж и строителството, но и прозрачността на собствеността, надеждните данни за оценка на имотите, градоустройствените процедури, достъпът до финансиране и възможностите инвеститорите впоследствие да продадат активите си.

Затова потенциалът в Кавказ и Централна Азия не означава непременно, че регионът ще повтори развитието на Полша, Румъния или Чехия. Икономическите, институционалните и геополитическите условия са различни.

Промените в глобалните вериги за доставки обаче работят в полза на новите пазари. Компаниите търсят алтернативни производствени локации, по-устойчиви транспортни маршрути и достъп до нови потребители. Там, където по-добрата свързаност се съчетава с индустриално развитие, технологии и свеж капитал, могат да се появят и следващите интересни възможности за пазара на недвижими имоти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg