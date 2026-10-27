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Скандал на „Златната топка“! Телевизията на Реал Мадрид спря излъчването точно преди награждаването на Хари Кейн

Скандал на „Златната топка“! Телевизията на Реал Мадрид спря излъчването точно преди награждаването на Хари Кейн

27 Октомври, 2026 15:41 770 1

  • реал мадрид-
  • златна топка-
  • хари кейн-
  • килиан мбапе

На екрана се появило съобщение, според което съдържанието е „недостъпно по причини, свързани с аудио-визуални права за излъчване“

Скандал на „Златната топка“! Телевизията на Реал Мадрид спря излъчването точно преди награждаването на Хари Кейн - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Церемонията по връчването на „Златната топка“ за 2026 година в Лондон беше белязана от противоречив момент, след като телевизионният канал на Реал Мадрид прекъсна излъчването си секунди преди обявяването на победителя Хари Кейн.

Според испанските медии клубната телевизия на „кралете“ е спряла предаването именно когато станало ясно, че английският нападател печели престижното отличие, изпреварвайки звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе.

На екрана се появило съобщение, според което съдържанието е „недостъпно по причини, свързани с аудио-визуални права за излъчване“. Съвпадението между прекъсването и обявяването на победителя обаче предизвика съмнения относно действителната причина за спирането на сигнала.

Кейн беше отличен след впечатляващ сезон, в който отбеляза 73 гола в 65 мача, включително 61 попадения с екипа на Байерн Мюнхен. Мбапе остана на второ място в класацията, а Ламин Ямал от Барселона беше обявен за най-добър млад футболист за трета поредна година.

Поведението на телевизията на Реал Мадрид предизвика допълнителни коментари и заради предишни случаи, в които медията публикува остри видеоматериали срещу съдийството. Подобни действия често са възприемани като опит за оказване на натиск преди важни срещи.

Засега остава неясно дали прекъсването на церемонията е било свързано единствено с телевизионните права, или моментът е имал и друго обяснение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мдаааа

    6 0 Отговор
    КАКЪВ СКАНДАЛ ??? ТО НА ТЕЗИ ГН ИДИ КОМПЛЕКСИРАНИ ТОВА Е В КРЪЧИЦАТА
    Завист ,комплекси и злоба

    16:19 27.10.2026

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