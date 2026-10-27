Скандал на „Златната топка“! Телевизията на Реал Мадрид спря излъчването точно преди награждаването на Хари Кейн

Церемонията по връчването на „Златната топка“ за 2026 година в Лондон беше белязана от противоречив момент, след като телевизионният канал на Реал Мадрид прекъсна излъчването си секунди преди обявяването на победителя Хари Кейн.

Според испанските медии клубната телевизия на „кралете“ е спряла предаването именно когато станало ясно, че английският нападател печели престижното отличие, изпреварвайки звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе.

На екрана се появило съобщение, според което съдържанието е „недостъпно по причини, свързани с аудио-визуални права за излъчване“. Съвпадението между прекъсването и обявяването на победителя обаче предизвика съмнения относно действителната причина за спирането на сигнала.

Кейн беше отличен след впечатляващ сезон, в който отбеляза 73 гола в 65 мача, включително 61 попадения с екипа на Байерн Мюнхен. Мбапе остана на второ място в класацията, а Ламин Ямал от Барселона беше обявен за най-добър млад футболист за трета поредна година.

Поведението на телевизията на Реал Мадрид предизвика допълнителни коментари и заради предишни случаи, в които медията публикува остри видеоматериали срещу съдийството. Подобни действия често са възприемани като опит за оказване на натиск преди важни срещи.

Засега остава неясно дали прекъсването на церемонията е било свързано единствено с телевизионните права, или моментът е имал и друго обяснение.