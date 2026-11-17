„Въпросът пред нас не е просто дали биотехнологиите могат да предложат нови продукти. Въпросът е дали научният напредък може действително да укрепи продоволствената ни система и да бъде от полза за обществото като цяло.“ Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин, домакин на дискусията „Законодателният акт за биотехнологиите – връзка към иновациите в хранителния сектор“ в Европейския парламент в Брюксел.

Събитието, организирано съвместно с SME Connect, събра представители на Европейската комисия, научните среди и бизнеса. Като председател на работната група на организацията по земеделие, хранене и потребители Вигенин постави акцент върху интересите на земеделските производители, предприятията и потребителите.

„Продоволствената сигурност е съществена част от европейската сигурност“, подчерта той. По посочените от него данни ЕС внася 74% от използваните високопротеинови фуражни суровини, а при соевия протеин този дял достига 94%. Според Вигенин тази зависимост показва необходимостта от разнообразяване на източниците на протеини, инвестиции в собствено производство и подкрепа за новите технологии.

Евродепутатът посочи, че пътят от научното откритие до пазара изисква не само предвидими процедури, но и финансиране, техническа инфраструктура, квалифицирани кадри и достъп до пазари. „Опростяването само по себе си не е индустриална политика“, заяви той.

Вигенин подчерта, че защитата на потребителите и околната среда трябва да остане в основата на европейския подход. Новите решения следва да се оценяват въз основа на надеждни научни доказателства, а правилата да бъдат ясни и способни да следват научното развитие, без отслабване на защитните механизми.

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