ФИФА е спечелила $5 млрд. от билети на Мондиал 2026

Световното първенство по футбол през 2026 г. е донесло на ФИФА около 5 милиарда долара от продажба на билети, съобщи The Times. Сумата е повече от пет пъти над отчетените 929 милиона долара от продажби на билети и права за гостоприемство около Мондиал 2022 в Катар.

ФИФА обаче не е потвърдила публично конкретната стойност. Според публикацията първоначалната прогноза е била за около 3,3 милиарда долара от билетите. Данните са цитирани и от черногорския вестник Vijesti, който посочва The Times като източник на информацията.

Общата сума на приходите от шампионата през 2026 г. възлиза на около 15 милиарда. Sports Business Journal цитира ФИФА, според която това е очакваният общ приход на организацията за финансовия цикъл 2023-2026.

В него влизат постъпленията от Световното първенство в Северна Америка, но и около 2 милиарда долара от Световното клубно първенство през 2025 г., около 570 милиона долара от женския Мондиал през 2023 г., както и приходи от други събития и търговска дейност. Преди турнира актуализираната бюджетна прогноза на ФИФА е била за 13 милиарда долара за целия цикъл.

По данни на Sports Business Journal актуализираният бюджет е предвиждал 3,1 милиарда долара от продажба на билети и права за гостоприемство. Така публикуваните оценки за 3,1 и 3,3 милиарда долара се отнасят до бюджетни прогнози, докато сумата от 5 милиарда долара остава непотвърдена от ФИФА.

Мондиал 2026 беше първият с 48 отбора и включваше 104 мача - с 40 повече от турнира в Катар. По-високият брой срещи увеличи предлагането, но едновременно с това ФИФА приложи динамично ценообразуване, при което стойността на билетите се променя според търсенето.

При официалната препродажба продавачите можеха да определят цената, а ФИФА събираше по 15 процента такса от продавача и купувача. Това означава общо 30 процента от всяка сделка. ABC News съобщи, че билет за финала на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси е бил предлаган за повече от 2 милиона долара.

ФИФА защити модела с аргумента, че той съответства на практиките на американския спортен пазар. Според вътрешни източници, цитирани в публикациите, ако организацията не беше използвала готовността на феновете да плащат по-високи цени, част от тези средства щяха да отидат при посредници, агенции и други платформи за билети.

В отговор на запитване на The Times ФИФА не потвърди сумата от 5 милиарда долара, но заяви, че финансовият резултат ще даде възможност за допълнителни плащания към 211-те асоциации членки.

„ФИФА ще публикува приходите, генерирани от Световното първенство през 2026 г., в следващия си годишен доклад. Тези данни подлежат на задължителни одиторски процедури и поради това все още не са достъпни за публично оповестяване“, заяви организацията.

Окончателната разбивка на приходите от Мондиал 2026 ще стане публична с годишния доклад на ФИФА, след като приключат одиторските процедури.

Източници: en.vijesti.me, sportsbusinessjournal.com, abc.net.au