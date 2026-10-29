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Спалети след новия провал на Ювентус: „Борим се твърде малко, може би не сме способни на повече“

Спалети след новия провал на Ювентус: „Борим се твърде малко, може би не сме способни на повече“

29 Октомври, 2026 08:00 537 0

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Треньорът на „бианконерите“ се извини на феновете след загубата с 0:2 от Дженоа

Спалети след новия провал на Ювентус: „Борим се твърде малко, може би не сме способни на повече“ - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус напусна Генуа с ново разочарование, след като загуби с 0:2 от Дженоа на „Луиджи Ферарис“. След поредното слабо представяне Лучано Спалети не скри разочарованието си и призна, че проблемите на тима не се свеждат единствено до тактиката и разположението на играчите на терена.

„Първото нещо, което трябва да направим, е да се извиним на феновете за представянето си. Всичко, което кажем сега, може да се окаже погрешно, затова трябва да анализираме случилото се на спокойствие. Необходимо ни е време, за да разберем ситуацията“, заяви треньорът след срещата.

Спалети подчерта, че Ювентус трябва да промени поведението си в единоборствата и да покаже повече физическа сила и решителност. Според него това е проблем, който съпътства отбора още от началото на сезона.

„Трудно е да говорим за тактика и позиции на терена. През първото полувреме имахме положения, но не успяхме да ги реализираме. Трябва да разберем, че е необходимо да вдигнем нивото във физическите сблъсъци. Трябва да бъдем по-агресивни“, категоричен бе наставникът.

Той постави под въпрос и способността на някои футболисти да дадат необходимото на отбора в този момент. „Трябва да видим дали тези играчи са способни да дадат всичко от себе си. Борихме се твърде малко и това е тема, която обсъждаме още от началото на годината. Трябва да покажем повече в това отношение. Преди три дни срещу Рен поведението ни беше различно“, добави Спалети.

Треньорът коментира и предстоящия сблъсък с Наполи, към който продължава да изпитва силни чувства заради времето си в клуба от Южна Италия. „Ще изживея този мач както винаги — с голяма емоция и човечност. Дължа много на Неапол като град и на хората там. Невъзможно е да не обикнеш тази среда, когато си я опознал отблизо“, призна той.

В заключение Спалети посочи, че отборът трябва първо да започне да печели преките двубои, преди да търси други обяснения за кризата. Той отбеляза и липсата на достатъчно подходящи резерви, които да помогнат за разпределянето на натоварването между мачовете.

„Преди да говорим за други неща, трябва да печелим единоборствата. Днес не бяхме способни да го направим. В момента нямаме подходящи варианти от пейката, за да компенсираме натрупаната умора. Ще опитаме да променим нещо“, завърши треньорът на Ювентус.


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