Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лиъм Росиниър с амбициозна цел: Париж ФК трябва да се превърне в един от най-големите клубове в Европа

Лиъм Росиниър с амбициозна цел: Париж ФК трябва да се превърне в един от най-големите клубове в Европа

29 Октомври, 2026 08:15 576 0

  • париж фк-
  • лиъм росиниър-
  • футбол

Английският треньор вярва в проекта на семейство Арно и иска да изгради отбор, който да се конкурира с водещите сили във Франция и на континента

Лиъм Росиниър с амбициозна цел: Париж ФК трябва да се превърне в един от най-големите клубове в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Париж ФК не смята да се задоволява само с място в елита на френския футбол. Амбициите на клуба са много по-големи, а треньорът Лиъм Росиниър открито заяви, че дългосрочната цел е парижани да се превърнат в един от водещите отбори в Европа.

Англичанинът пое тима през лятото и още в началото на сезона Париж ФК се утвърди сред конкурентите в горната част на класирането. След осем изиграни кръга отборът заема шестото място в Лига 1 и изостава само на три точки от лидера Пари Сен Жермен. Представянето му подсилва очакванията към проект, който получи сериозна финансова подкрепа след придобиването на клуба от семейство Арно.

Инвестицията започна, когато Париж ФК все още се състезаваше във втора дивизия. Тогава основната задача беше постепенно да се изгради стабилен отбор, способен да стигне до елита и да се утвърди сред най-добрите във Франция. След първия сезон в Лига 1 клубът вече гледа към следващата стъпка — участие в европейските турнири и постепенно приближаване до водещите отбори.

В интервю за “Ligue 1 Magazine” Росиниър разказа, че след раздялата си с Челси през пролетта първоначално е искал да си даде време, преди да поеме ново предизвикателство. Възможността да стане част от проекта на Париж обаче се оказала прекалено привлекателна, за да я пропусне.

„Дългосрочната цел е да бъдем един от най-големите клубове в страната. Искаме да имаме водеща роля в това първенство и в Европа. Не можеш просто да хвърляш пари по проблема — трябва да изграждаш нещата постепенно. Искаме да бъдем един от най-големите клубове в Европа и знам, че това е една от целите на собствениците“, заяви английският специалист.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове