Лиъм Росиниър с амбициозна цел: Париж ФК трябва да се превърне в един от най-големите клубове в Европа

Париж ФК не смята да се задоволява само с място в елита на френския футбол. Амбициите на клуба са много по-големи, а треньорът Лиъм Росиниър открито заяви, че дългосрочната цел е парижани да се превърнат в един от водещите отбори в Европа.

Англичанинът пое тима през лятото и още в началото на сезона Париж ФК се утвърди сред конкурентите в горната част на класирането. След осем изиграни кръга отборът заема шестото място в Лига 1 и изостава само на три точки от лидера Пари Сен Жермен. Представянето му подсилва очакванията към проект, който получи сериозна финансова подкрепа след придобиването на клуба от семейство Арно.

Инвестицията започна, когато Париж ФК все още се състезаваше във втора дивизия. Тогава основната задача беше постепенно да се изгради стабилен отбор, способен да стигне до елита и да се утвърди сред най-добрите във Франция. След първия сезон в Лига 1 клубът вече гледа към следващата стъпка — участие в европейските турнири и постепенно приближаване до водещите отбори.

В интервю за “Ligue 1 Magazine” Росиниър разказа, че след раздялата си с Челси през пролетта първоначално е искал да си даде време, преди да поеме ново предизвикателство. Възможността да стане част от проекта на Париж обаче се оказала прекалено привлекателна, за да я пропусне.

„Дългосрочната цел е да бъдем един от най-големите клубове в страната. Искаме да имаме водеща роля в това първенство и в Европа. Не можеш просто да хвърляш пари по проблема — трябва да изграждаш нещата постепенно. Искаме да бъдем един от най-големите клубове в Европа и знам, че това е една от целите на собствениците“, заяви английският специалист.