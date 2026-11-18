Само два от петте домакински отбора записаха победи в мачовете от редовния сезон на НБА, изиграни през нощта срещу 18 ноември. Ню Йорк Никс, Детройт Пистънс и Юта Джаз спечелиха като гости, а Лос Анджелис Лейкърс се наложи над Шарлът Хорнетс след продължение.

Никс победиха Торонто Раптърс със 111:102 в Канада. Минесота Тимбъруулвс измъкна домакински успех срещу Портланд Трейл Блейзърс със 106:105 в най-оспорвания двубой от програмата.

Детройт Пистънс спечели визитата си на Сан Антонио Спърс със 105:93. Юта Джаз записа най-убедителния резултат за вечерта, след като се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 132:107.

В последния мач от програмата Лос Анджелис Лейкърс победи Шарлът Хорнетс със 118:114 след продължение. Така домакините записаха две победи в петте срещи, докато гостуващите отбори взеха останалите три.